Patricia Rooney Mara przyszła na świat 17 kwietnia 1985 roku w Bedford, w stanie Nowy Jork. Aktorka pochodzi z rodziny futbolowych potentatów; jest prawnuczką Arta Rooneya Sr., założyciela futbolowej drużyny Pittsburgh Steelers, a jej dziadek Wellington Mara był długi czas współwłaścicielem New York Giants. Mało tego, Rooney jest też siostrzenicą Daniela Rooneya, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Irlandii oraz współzałożyciela organizacji charytatywnej The Ireland Funds. Przyszła gwiazda już od najmłodszych lat doskonale wiedziała, jaką ścieżką chce kroczyć. Dość szybko zaczęła bowiem przejawiać artystyczną duszę.

Rooney Mara: początki kariery

Podczas studiów Mara chodziła na castingi i występowała w filmach studenckich. Dzięki siostrze dostała posadę statysty w jednym z jej filmów. W kolejnych latach pojawiała się gościnnie w serialach telewizyjnych. W kinie debiutowała w 2008 roku dramatem młodzieżowym "Dream Boy", mogliśmy ją także oglądać w sportowej komedii "The Winning Season" oraz w epizodycznych kreacjach w popularnych serialach: "Ostry dyżur" czy "Prawo i porządek".

Przełomem w jej karierze była rola Lisbeth Salander w thrillerze Davida Finchera "Dziewczyna z tatuażem" (2011), która przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara - dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Później zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes oraz nominację do Oscara za rolę w produkcji Todda Haynesa "Carol" (2015) z udziałem, m.in. Cate Blanchett. W późniejszych latach Rooney Mara zyskała uznanie także dzięki: "Ghost Story" (2017) Davida Lowery'rgo, "Zaułkowi koszmarów" (2021) w reżyserii Guillermo del Toro i nagrodzonemu Oscarem filmowi Sarah Polley "Głosy kobiet" (2022).

Rooney zerka zawsze 'pod podszewkę' granych przez siebie postaci. Potrafi pokazać różne wymiary swej bohaterki, pozornie nic nie robiąc. zachwycała się jej kreacjami producentka Sarah Green.

Zdjęcie Rooney Mara

Ostatnim projektem gwiazdy był film "Apetyt na więcej. La Cocina" (2024). Jest to niezwykła opowieść o burzliwych losach pracowników wielkiej nowojorskiej restauracji. Produkcja walczyła o Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, a ponadto została nagrodzona m.in. na festiwalach: w Jerozolimie, Filadelfii i Sztokholmie.

Rooney Mara: miłość życia poznała na planie

Rooney Mara i Joaquin Phoenix poznali się w 2013 roku na planie filmu "Ona" w reżyserii Spike'a Jonze'a. Poczuli do siebie sympatię, ale ich relacja zatrzymała się na przyjacielskiej, tym bardziej każde z nich było w związku - aktorka z reżyserem Charliem McDowellem, a gwiazdor z DJ-ką Allie Teliz. Ich drogi skrzyżowały się po raz kolejny w 2016 roku podczas pracy nad filmem "Maria Magdalena". Zdjęcia do produkcji powstawały przez trzy miesiące we Włoszech i bardzo zbliżyły gwiazdy. I choć dzieło Gartha Davisa okazało się porażką, dla grających główne role aktorów na zawsze pozostanie pozytywnym doświadczeniem. Niecały rok później zakochani potwierdzili, że są razem.

Ich relacja uchodzi za jedną z najbardziej tajemniczych w Hollywood. Aktorzy cenią prywatność i nieczęsto dzielą się wspólnymi chwilami z życia prywatnego. W 2018 roku paparazzi sfotografowali Marę na lotnisku z pierścionkiem z brylantem na palcu. Fakt, że są zaręczeni Pheonix i jego ukochana potwierdzili jednak dopiero po kilku miesiącach.

W 2020 roku para powitała na świecie pierwszego syna, Rivera. Imię jest hołdem dla zmarłego w wieku 23 lat starszego brata Joaquina. Jak donosił kilka miesięcy później "US Weekly", Mara i Phoenix doskonale odnajdują się w roli rodziców.

"River bardzo zbliżył ich do siebie i wniósł wiele radości w ich życie. Oboje bardzo starają się zachować prywatność i chcą, aby ich syn wychowywał się normalnie, z dala od zainteresowania mediów. Gdy River będzie starszy, pozwolą mu zdecydować, czy chciałby podążać ich ścieżką" - powiedziała osoba z otoczenia pary. W czerwcu 2024 roku aktorka urodziła drugą pociechę.

Fani do dziś mają wątpliwości, czy zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Artyści znani z powściągliwości w ogłaszaniu szczęśliwych wieści również nie ułatwiają sprawy.

"Małżeństwo to twór zbyt mainstreamowy. Zupełnie nie dla nas" - przyznała aktorka w "Vanity Fair". To jednak przeczy słowom Joaquina Phoenixa, który niedługo później opowiadał, że do przyjęcia roli w produkcji "C'mon C'mon" namówiła go żona.

"Reżyser zaprosił mnie, żeby przekonać mnie do zagrania w filmie. Tłumaczył, dlaczego szczególnie zależy mu na moim udziale. Ostatecznie przekonała mnie jednak żona. Uznała, że to dobry pomysł, a ona zawsze ma rację" - czytamy w wywiadzie z 2022 roku.

Rooney Mara: wykorzystuje sławę, by nieść pomoc

Rooney Mara od lat stara się angażować w pomoc potrzebującym. Aktorka nadzoruje fundację "Uweza", która wspiera programy wzmacniania pozycji dzieci i rodzin w Nairobi. Zajmuje się także obroną praw zwierząt, promowaniem weganizmu oraz działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Założyła własną fundację "Faces of Kibera", pomagającą ludziom w największej dzielnicy slumsów w Afryce Wschodniej. Mara znana jest również z podejmowania świadomych decyzji konsumenckich. Promując etyczne marki, wysyła jasny przekaz, że etyka w modzie i codziennych wyborach ma znaczenie. Aktorka korzysta ze swojej popularności, by nagłaśniać inicjatywy pomagające ofiarom dyskryminacji czy nierówności społecznych.

