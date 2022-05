Gośćmi ostatniego odcinka talk-show Kelly Clarkson były Michelle Pfeiffer i Dakota Fanning - obie grają w serialu "The First Lady" o amerykańskich pierwszych damach. Pfeiffer kreuje w nim rolę Betty Ford, żony Geralda Forda, który pełnił funkcję prezydenta od 1974 do 1977 r. Z kolei Fanning wcieliła się w jej córkę, Susan. To już drugi raz, gdy spotkały się na planie - relację matka-córka zagrały już w dramacie obyczajowym "Sam" z 2001 r.

Podczas wywiadu Clarkson zapytała swoje rozmówczynie o to, czy mają psa. "Mój pies zmarł. Mój pierwszy i jedyny pies, który miał na imię Lewellen" - odparła Fanning. Następnie wzięła do ręki złoty wisiorek, który miała na szyi i wyznała: "W tym naszyjniku mam trochę jej sierści". W reakcji na to prowadząca westchnęła: "To dziwne, ale piękne".

Podczas tej wymiany zdań widzowie zobaczyli zdjęcie Lewellen, jakie Dakota zamieściła na Instagramie w 2016 r. To mały, długowłosy pies, w stylu maltańczyka.

W swoim uwielbieniu dla tego czworonoga Dakota poszła nawet krok dalej. W 2021 r. wraz z siostrą Elle założyły swoją firmę produkcyjną, nazywając ją... Lewellen Pictures.

Dakota Fanning: Dorastała na oczach całego świata 1 / 12 "Jestem zwyczajnym dzieckiem. Tylko lubię grać w filmach" - mówiła w wywiadach Dakota Fanning, urodzona w 1994 roku. Była małym dzieckiem, kiedy zaczęła pojawiać się w przedstawieniach teatralnych w rodzinnym mieście. W wieku pięciu lat występowała już w reklamach. Niedługo później zagrała gościnnie w jednym z odcinków "Ostrego dyżuru". Na zdjęciu: Dakota Fanning w filmie "Pajęczyna Charlotty" (2006) Źródło: materiały prasowe udostępnij

