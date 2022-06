Wyprodukowany przez studio Sony i wyreżyserowany przez Patricka Hughesa film "Człowiek Toronto" miał zadebiutować w kinach 12 sierpnia, jednak sensacyjna komedia z Woodym Harrelsonem i Kevinem Hartem zamiast do kin, trafiła do oferty Netfliksa.

Platforma streamingowa zakupiła prawa do filmu z wyłączeniem dystrybucji w Chinach. Transakcja została dokonana na mocy umowy podpisanej przez Sony i Netflix jeszcze w 2021 roku, w myśl której filmy studia trafiają właśnie na tę platformę.



Fabuła "Człowieka z Toronto" oparta jest na motywie pomylonych tożsamości. Ofiarą takiej pomyłki staje się najbardziej morderczy zabójca na świecie znany pod pseudonimem "Człowiek z Toronto". Wzięty za niego zostaje nowojorski nieudacznik, kiedy obaj wpadają na siebie, wynajmując mieszkanie przez Airbnb.



W pozostałych rolach w filmie "The Man from Toronto" występują Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Pierson Fode, Jencarlos Canela oraz Ellen Barkin. Harrelson w obsadzie filmu Hughesa zastąpił Jasona Stathama, który był początkowo przymierzany do tej roli. Scenariusz filmu napisał Robbie Fox, autor scenariusza komedii kryminalnej "Poślubiłem morderczynię".

