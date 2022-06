Kuba Armata Recenzja

Studio Pixar to prawdziwa marka. Od dłuższego czasu synonim tego, co w światowej animacji najlepsze. Popis autorskiej kreatywności, niesamowita wizualna wyobraźnia, nietuzinkowe poczucie humoru, a nade wszystko mądry przekaz. Jeżeli rodzic, próbując znaleźć chwilę dla siebie, chce w tym celu "włączyć dziecku bajkę", to najlepiej, żeby była podpisana właśnie przez twórców z Pixara. Choć istnieje ryzyko, że sam wtedy też się wciągnie. Tyle że każdy kij ma dwa końce. Nie zawsze przecież da się zrobić arcydzieło i przeskoczyć poprzeczkę zawieszoną w tym przypadku na samym koniuszku Mount Everestu. "Buzz Astral" wpada w tę pułapkę. To bardzo solidna animacja, której do tych najlepszych, jakie wyszły spod skrzydeł studia, trochę jednak brakuje.