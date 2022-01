Spośród sześciu największych kinowych przebojów roku 2021 w USA, trzy to produkcje Disney'a. Film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" uplasował się na drugiej pozycji (224,5 mln dol. wpływów), "Czarna Wdowa" na czwartej (183,7 mln dol.), a "Eternals" na szóstej (164,7 mln dol.). Tym samym wytwórnia ta stała się najbardziej kasowym amerykańskim studiem roku, a wszystko to za sprawą filmów Marvela (Disney wykupił Marvela w 2009 roku).

Disney szacuje straty w raporcie

Portal Deadline dotarł do raportu Disney'a, z którego wynika, że w minionym roku "Czarną Wdowę" nielegalnie pobrano z sieci około 20 mln razy. Daje to prawie 600 mln dolarów straconych wpływów, jeśli liczba nielegalnych pobrań zostanie pomnożona przez kwotę 29,99 dol. (za tyle film można było zobaczyć na platformie Disney+).



To z powodu pandemii Disney postanowił dystrybuować swoje filmy hybrydowo, co w praktyce oznaczało, że premierowa produkcja pojawiała się jednocześnie na ekranach kin i na platformie streamingowej. Powodowało to, że w czasie pierwszego weekendu film osiągał dobry wynik w kinach ("Czarna Wdowa" zarobiła w USA 80 mln dol.), jednak później popularność produkcji gwałtownie spadała. "Czarna Wdowa" już w drugim tygodniu miała o prawie 70 proc. mniej widzów.

Wiele osób ocenia, że wytwórnie, które zdecydowały się na model dystrybucji hybrydowej popełniły błąd - osłabiły w ten sposób i tak nadwątloną pozycję kin i naraziły się na straty związane z piractwem.



"Czarna Wdowa": Sukces czy klapa?

"Czarna Wdowa" w kinach w USA zarobiła 183,7 mln dol., a na całym świecie blisko 380 mln dol. Do tego dodać należy zarobek ze sprzedaży filmu na platformie stramingowej (Disney szacuje je na około 270 mln dol). Wygląda więc na to, że w sumie film zarobił około 650 mln dol. Takie wyniki osiągały przed podmienią najmniej popularne filmy Marvela, a w tym przypadku z pewnością producenci liczyli na więcej.

