Janelle Monáe podczas 28. dorocznej gali Critics Choice Awards, która odbędzie się 17 stycznia w Fairmont Century Plaza w Los Angeles, otrzyma nagrodę SeeHer Award - donosi "The Hollywood Reporter".

Janelle Monáe: Moc wyróżnień

Monáe, która w przeszłości otrzymała nominację do nagrody Critics Choice Awards dla najlepszej aktorki drugoplanowej w nominowanym do Oscara filmie "Ukryte działania", jest również nominowana w tym roku do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Glass Onion": Film z serii "Na noże" .

Według Critics Choice Association nagroda SeeHer Award przyznawana jest kobiecie, która opowiada się za równouprawnieniem płci, przedstawia autentyczne postacie, przeciwstawia się stereotypom i przesuwa granice.

Laureatkami nagrody SeeHer w przeszłości były: Viola Davis, Gal Gadot, Claire Foy, Kristen Bell, Zendaya i Halle Berry.

