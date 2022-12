23 grudnia do katalogu Netflilsa trafi sequel entuzjastycznie przyjętej komedii kryminalnej "Na noże" z 2019 roku. Znany z pierwszej części detektyw Benoit Blanc powróci, by rozwiązać sprawę kolejnego tajemniczego morderstwa i wytropić zabójcę.



"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": Główny bohater gejem

Podczas październikowej premiery filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" na Londyńskim Festiwalu Filmowym, Rian Johnson odniósł się do spekulacji na temat orientacji seksualnej bohatera granego przez Daniela Craiga . W produkcji pojawia się bowiem scena, z której widzowie dowiadują się, że mieszka on z mężczyzną. Rozmawiając z dziennikarzami, Johnson potwierdził przypuszczenia fanów i oznajmił, że Blanc jest gejem.



O komentarz na ten temat pokusił się teraz odtwórca roli słynnego detektywa. W wywiadzie udzielonym "The Sunday Times" Craig podkreślił, że wątek homoseksualizmu jego postaci był dla twórców i wykonawców czymś zgoła naturalnym. "To normalna sprawa. Nie chcieliśmy tworzyć wokół tej kwestii jakiegoś wielkiego zamieszania. To po prostu wydawało się właściwe" - wyjaśnił aktor.



Mówiąc o związku swojego bohatera Craig zasugerował, że sam się z nim utożsamia. "Tworząc filmy, masz odzwierciedlać prawdziwe życie. A ta relacja odzwierciedla moje" - stwierdził. Aktor nie doprecyzował jednak, czy ma na myśli relacje z własnego życia, czy też ogólną potrzebę przedstawiania w filmach wizji miłości innych niż tylko ta heteronormatywna.

Daniel Craig: Plotki o orientacji seksualnej aktora

Do plotek na temat swojej orientacji seksualnej gwiazdor odniósł się już w zeszłym roku, goszcząc w podcaście restauratora Bruce'a Bozziego "Lunch with Bruce". Wspomniane plotki pojawiły się ponad dekadę temu, gdy tabloidowe media donosiły, że obaj panowie zostali zauważeni w czasie wymieniania czułości w gejowskim barze w Kalifornii.



"Ironia polega na tym, że zostaliśmy niejako przyłapani, choć nie robiliśmy nic złego. Spędziliśmy wtedy miły wieczór, opowiadałem ci o swoim życiu, trochę się upiliśmy i w pewnym momencie wyciągnąłem cię do baru" - relacjonował aktor. Craig wyznał wówczas, że lubi chodzić do takich miejsc, bo czuje się tam bezpieczniej. "Jednym z powodów jest to, że w gejowskich barach nie wdaję się tak często w bójki. Nie ma tam tych wszystkich agresywnych dupków, których mam szczerze dość" - skwitował gwiazdor.

Tajemnicze wypowiedzi Craiga są o tyle zaskakujące, że od ponad 10 lat jest związany z aktorką Rachel Weisz . Cztery lata temu para powitała na świecie córeczkę Grace.