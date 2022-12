"Glass Onion": O czym będzie film?

W filmie " Glass Onion " grany ponownie przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc będzie rozwiązywał kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Tym razem akcja filmu rozgrywać będzie się w Grecji.

"Glass Onion": Czy historia to kontynuacja pierwszej części?

"Glass Onion" ma zupełnie inną narrację niż " Na noże ". W wywiadzie dla "SiriusXM" w lutym zeszłego roku Rian Johnson analogicznie porównał swoje filmy do książek Agathy Christie, wyjaśniając, że nie każda tajemnica morderstwa ma ten sam scenariusz. Powiedział, że chciałby poznać ten gatunek, posługując się nowymi postaciami, lokalizacjami i różną dynamiką.

"Glass Onion": Kto jest kim?

W "Glass Onion. Film z serii 'Na noże'" pojawiają się zupełnie nowe postacie. Powraca jedynie detektyw Benoit Blanc. Jakie role pełnią pozostali bohaterowie?

Daniel Craig jako Benoit Blanc: Detektyw o wykwintnych manierach i teatralnym sposobie wypowiadania się. Znudzony dotychczasowymi śledztwami Blanc korzysta z okazji, by rozwiązać zagadkę morderstwa na wyspie Brona;

Edward Norton jako Miles Bron: Postać niezwykle uprzywilejowanego i egocentrycznego technologicznego miliardera, który lubi bawić się ze swoimi gośćmi, została podobno zainspirowana Elonem Muskiem;

Janelle Monae jako Cassandra "Andi" Brand: Jest byłą partnerką Brona, która spędza czas na wyspie, kryjąc urazę i mówiąc bardzo niewiele. Jej postać wprowadza niepokój i zagrożenie do każdej sceny;

Kathryn Hahn jako Claire Debella: Wciela się w komediową postać obecnej gubernatorki stanu Connecticut;

Leslie Odom Jr jako Lionel Toussaint : To naukowiec i inżynier zatrudniony przez Brona, aby spełnić jego marzenia o podróżach kosmicznych;

Kate Hudson jako Birdie Jay: Jest projektantką mody, która ma skłonność do popełniania katastrofalnych błędów w Internecie;

Dave Bautista jako Duke Cody: Postać, która zdobyła popularność dzięki transmisjom na żywo na YouTube i Twitchu. Jest znany z walki o prawa mężczyzn;

Jessica Henwick jako Peg: Jest asystentką Birdie. Stale ją nadzoruje, aby zapobiec przyszłym skandalom;

Jest asystentką Birdie. Stale ją nadzoruje, aby zapobiec przyszłym skandalom; Madelyn Cline jako Whiskey: To dziewczyna Duke'a oraz niedoszła influencerka.

"Glass Onion": Dlaczego najlepiej jest zobaczyć film DWA razy?

Daniel Craig w programie "The Late Show with Stephen Colbert" doradził, aby film "Glass Onion. Film z serii 'Na Noże'" obejrzeć co najmniej dwa razy. Tylko w ten sposób można wyłapać wszystkie znaczące szczegóły.

Wiem, że wszyscy przychodzą tutaj i mówią: "Obejrzyj to dwa razy", ale naprawdę tak jest. Jeśli obejrzysz go ponownie to dostrzeżesz cały fundament, wszystkie "smaczki", na które warto zwrócić uwagę

"Glass Onion": Co oznacza tytuł?

Nazwa "Glass Onion" została zainspirowana piosenką Beatlesów z 1968 roku o tym samym tytule. Tytuł nawiązuje również do kilku lokacji z filmu.

"Glass Onion": Powstanie kolejna część

Rian Johnson powiedział "Los Angeles Times", że już zaczął myśleć o "Na noże 3". Chociaż przyznaje, że jest dopiero na bardzo początkowym etapie tworzenia trzeciego filmu, nie może powstrzymać wielkiej ekscytacji.

Nic nie jest dla mnie teraz tak ekscytujące twórczo, jak zastanawianie się, jaka może być trzecia część, która jest zupełnie inna niż "Glass Onion" i "Na noże"

"Glass Onion": Zupełnie nowy film

Rian Johnson podczas konferencji promującej film, która odbyła się 14 listopada podkreślił, że jego celem było stworzenie kontynuacji "Na noże", która będzie zupełnie inną historią.

Zamiana brązów Nowej Anglii na błękity i żółcie Grecji była celowa, by stwierdzić "Och, mamy tutaj zupełnie nowy klimat". Ponadto, o ile istnieje bogata tradycja tajemnic morderstw w, na przykład, przytulnym angielskim, lub w naszym przypadku, nowo angielskich wiejskich domach, istnieje także bardzo bogata tradycja morderstw na wyjeździe

Reżyser powiedział, że napisał scenariusz w 2020 roku, w środku lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Marzył wówczas o tym, by znaleźć się na słonecznej, greckiej wyspie. Tak powstało "Glass Onion".

Został także zapytany o to, czy widzowie będą mieli okazję lepiej poznać tajemniczą postać detektywa Benoita Blanca. Johnson uważa, że historia serii "Na noże" nie jest interesująca ze względu na postać, lecz rozwiązanie zagadki, które widzowie pragną poznać.

Film jest interesujący ze względu na tajemnicę, a detektyw odgrywa swoją rolę w filmie, rozwiązując ją

"Glass Onion": Kiedy premiera?

Film "Glass Onion" zadebiutuje 23 grudnia 2022 roku na Netfliksie.