Courtney Love gościła niedawno u Marca Marona w podcaście "WTF". W tej rozmowie opowiedziała o tym, jak przeszła jej koło nosa rola w filmie "Podziemny krąg" . Jak stwierdziła, wygrała casting do roli Marli Singer. Nie zagrała jej jednak, bo sprzeciwił się temu Brad Pitt . Zdaniem Love miała to być jego zemsta za to, że ona odrzuciła jego pomysł na film o Kurcie Cobainie. "Nie pozwoliłam Bradowi zagrać Kurta. Wściekłam się. Za kogo on się, k...a, uważał!" - stwierdziła w podcaście Love.

Courtney Love straciła rolę w "Podziemnym kręgu" przez Brada Pitta?

Według jej wersji tej historii, Pitt wraz z reżyserem Gusem Van Santem próbowali ją przekonać do swojego pomysłu na film o Cobainie. Van Sant finalnie nakręcił inspirowany historią muzyka film "Last Days" , ale według Courtney Love to nie był ten film, do którego chcieli namówić ją z Bradem Pittem.

"Powiedziałam mu: 'Nie wiem, czy ci ufam i nie wiem, czy twoje filmy są nastawione na zysk. To naprawdę bardzo dobre filmy o sprawiedliwości społecznej, ale jeśli mnie nie rozumiesz, to w pewnym sensie nie rozumiesz też Kurta. A ja nie czuję, byś nas rozumiał'" - dodała Love.

I stwierdziła, że właśnie po tym spotkaniu została wyrzucona z obsady "Podziemnego kręgu". Poinformował ją o tym Edward Norton, z którym w tym czasie się spotykała. Z płaczem przepraszał ją za to, że nic nie może w tej sprawie zrobić.