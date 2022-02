Córka gwiazdora już przeklina. Ma zaledwie rok

Goszcząc niedawno w programie " The Ellen DeGeneres Show", Kevin Hart opowiedział o pewnym rodzicielskim błędzie, jaki notorycznie zdarza mu się popełniać. Mowa o przeklinaniu w obecności dzieci. Gwiazdor komedii "Polowanie na drużbów" wyznał, że dostrzega już konsekwencje swojego nawyku. Otóż najmłodsza pociecha aktora, 17-miesięczna Kaori Mai, która dopiero uczy się mówić, zaczęła powtarzać zasłyszane od taty wulgaryzmy.



"Potrafi już powiedzieć kilka słów. Co istotne, zna słowo tata. Było to właściwie jej pierwsze słowo. Nawet gdyby to nie była prawda, i tak mówiłbym wszystkim, że tak właśnie było" - powiedział ze śmiechem Hart. I dodał, że równie chętnie jego córka wypowiada inne słowo. "Często mówi też cholera. Nie jestem z tego dumny, ale tak to wygląda" - ujawnił aktor.



Reklama

Hart, który wraz z żoną Eniko wychowuje dwójkę ich dzieci oraz dwie pociechy ze swojego poprzedniego małżeństwa, zapewnił rozmówczynię i widzów programu, że przeklinanie półtorarocznej córki "to nie koniec świata".



"Mam niewyparzoną gębę, ale moje przekleństwa są niewinne. Nie przeklinam w agresywny sposób. Musiała to ode mnie podłapać. Czuję, że w tej chwili mnie osądzasz, myślisz pewnie, że jestem złym rodzicem. Spędzałem ostatnio z Kaori mnóstwo czasu i cóż, wykształciła ten zły nawyk. Ale jestem pewien, że nic jej nie będzie" - zapewnił gwiazdor.

Komik ma na sumieniu znacznie poważniejsze grzechy niż używanie wulgaryzmów w obecności dzieci. W 2017 roku wyszło na jaw, iż zdradzał swoją ciężarną żonę. Do sieci trafiła wówczas sekstaśma dokumentująca niewierność gwiazdora.



Latem zeszłego roku, goszcząc w programie "Red Table Talk", Hart stwierdził skruszony, że przez swoje występki dużo stracił w oczach najstarszej córki, Heaven. "Gdy rozczarowałem własne dziecko, gdy widziałem w jej oczach smutek i niedowierzanie, serce mi pękło. Moim priorytetem stało się odzyskanie córki, udowodnienie jej, że wciąż jestem dobrym tatą" - wyjawił Hart.

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?