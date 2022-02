Sonia Szyc ma już sporą grupę fanów w sieci. Trzeba przyznać, że 17-latka ma wielki talent i duże wsparcie od dumnego taty. Jej pasją jest muzyka. Czy córka Borysa Szyca zrobi karierę w branży muzycznej?

Borys Szyc: Nie tylko aktor

Borys Szyc jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. W swoim dorobku artystycznym ma dziesiątki ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Może nie wszyscy wiedzą, że wszechstronnie utalentowany aktor ma na swoim koncie ma również muzyczne dokonania, to m.in. wspólny singiel z Justyną Steczkowską "Choć wieje, pada, grzmi", czy piosenkę "Śpiewka 1920", nagraną z Nataszą Urbańską na potrzebę filmu "1920 Bitwa Warszawska" .

Szyc wydał też debiutancki album studyjny, zatytułowany "Feelin’ Good". Na płycie gościnnie wystąpiły m.in.: Ewa Bem, Kasia Cerekwicka czy Marysia Starosta. Czy jego nastoletnia córka odziedziczyła zamiłowanie do muzyki? Wszystko na to wskazuje! Co więcej, Sonia chętnie dzieli się swoimi wykonaniami w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Borys Szyc na scenie / Kurnikowski / AKPA

Instagram Post

Sonia Szyc zachwyca talentem muzycznym

Sonia Szyc ma już 17 lat. Córka Borysa Szyca już wkrótce będzie dorosła i zdecyduje, czym zająć się w życiu. Wiele osób wróży jej medialną karierę. Nic w tym dziwnego. Artystyczny talent odziedziczyła po ojcu.

Jej pasją jest muzyka i bez skrępowania pojawia się na scenie. Również w sieci możemy znaleźć nagrania, na których nastolatka prezentuje swoje wokalne i instrumentalne zdolności. W działalności artystycznej wspiera ją dumny tata.

Instagram Post

Instagram Wideo (IGTV)

43-letni aktor często publicznie chwali córkę i wyznaje jak bardzo jest z niej dumny.



"Moja ukochana córeczka kończy dziś 17 lat. Życzę Ci najlepiej, z całego serca. Jestem z Ciebie dumny, patrzę na Ciebie z miłością i podziwem kochanie. Spełniaj swoje marzenia dalej. Kocham" - napisał Borys Szyc 7 stycznia w związku z urodzinami swojej córki.

Instagram Wideo (IGTV)

Instagram Wideo (IGTV)

