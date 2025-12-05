Reklama

Oto najlepsze filmy roku. Faworyt na szczycie, dalej są zaskoczenia

Oprac.: Jakub Izdebski
1 godz. 21 minut temu

Prestiżowy magazyn "Sight and Sound" opublikował listę dziesięciu najlepszych filmów 2025 roku. Na jej szczycie znalazła się "Jedna bitwa pod drugiej" Paula Thomasa Andersona. Na dalszych miejscach pojawili się inni uczestnicy tegorocznego wyścigu po Oscary. Są też zaskoczenia.

"Odebrało mi mowę, jeśli mam być szczery" – napisał Anderson w oświadczeniu. "Tak jak wszyscy, czytam ‘Sight and Sound’ od najmłodszych lat, a teraz napisano w nim, że zrobiłem najlepszy film roku… To niesamowite. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę to w druku. Moją pierwszą reakcją było ‘[tutaj pada słowo uznawane powszechnie za wulgarne], tak!’ i tego się trzymam".

Najlepsze filmy w magazynie "Sight and Sound" wybiera ponad 100 międzynarodowych krytyków, którzy wskazują 10 najlepszych produkcji roku. Po zliczeniu ich głosów magazyn publikuje listę 50 pozycji.

Oto 10 najlepszych filmów 2025 roku według magazynu "Sight and Sound":

1. "Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

2. "Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

3. "The Mastermind", reż. Kelly Reichardt

4. "Sirat", reż. Oliver Laxe

5. "Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

6. "To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi

7. "Sorry, Baby", reż. Eva Victor

8. "Zniknięcia", reż. Zach Cregger

9. "Dry Leaf", reż. Alexandre Koberidze

10. "Zmartwychwstanie", reż. Bi Gan

Jedna bitwa po drugiej | Grzesznicy
