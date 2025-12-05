"Faceci w czerni": Sony Picrutes planuje kontynuację. Co wiemy?

Z najnowszych doniesień wynika, że trwają prace nad nowym filmem z serii "Faceci w czerni". Za scenariusz nowej produkcji ma odpowiadać Chris Bremner, który stworzył fabułę dość ciepło przyjętych "Bad Boys For Life" (2020) i "Bad Boys: Ride or Die" (2025).

Szczegóły fabuły nie są znane i nie wybrano jeszcze obsady. Wiadomo natomiast, że jedną z pierwszych osób, które otrzymają gotowy scenariusz, będzie Will Smith, który dotychczas wcielał się w agenta J. Nie ma jednak pewności, czy miałby zagrać główną rolę, czy byłby to wyłącznie występ gościnny.

"Faceci w czerni": seria zarobiła miliony

"Faceci w czerni" to jedna z najbardziej kasowych komedii w dziejach kina. Produkcja z 1997 roku opowiada o nowojorskim policjancie, który zostaje wcielony do tajnych służb zajmujących się tropieniem terrorystów z kosmosu. Film Barry’ego Sonnenfelda, w którym główne role zagrali Will Smith i Tommy Lee Jones, zdobył Oscara na najlepszą charakteryzację, a także nominacje do Złotego Globu i nagrody BAFTA. Odniosł też ogromny sukces kasowy. Nakręcony za 90 mln dolarów obraz zarobił na całym świecie niemal 600 mln.

Występ w kultowej komedii science fiction ugruntował gwiazdorski status Smitha. Aktor wystąpił później w dwóch sequelach tej produkcji, które trafiły na ekrany odpowiednio w 2002 i 2012 roku. Siedem lat później premierę miał spin-off serii zatytułowany "Men in Black: International", w którym mogliśmy oglądać m.in. Tessę Thompson, Chrisa Hemswortha i Liama Neesona. Reaktywacja słynnego filmowego cyklu spotkała się z wyjątkowo chłodnym odbiorem. W opiniotwórczym serwisie "Rotten Tomatoes" tytuł ma zaledwie 23 proc. pozytywnych ocen krytyków.

