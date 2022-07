Wyreżyserowany przez Michael Sarnoskiego film pierwotnie miał pojawić się w kinach 22 września 2023. Paramount zdecydowało jednak o przesunięciu daty premiery na 8 marca 2024.

Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy, ale tytuł sugerowałby, że będziemy mieli do czynienia z rodzajem prequela.

W 2018 roku pierwszy film Johna Krasińskiego zamienił ciszę w strach i zmienił oblicze dotychczasowego gatunku horror-thriller. Film stał się ku zaskoczeniu wielu hitem i istotną częścią kultury popularnej.

W 2021 roku do kin trafiła druga część horroru. John Krasiński postanowił rozpocząć drugi rozdział dosłownie kilka sekund po zakończeniu akcji pierwszego filmu, odzwierciedlając klasyczną konstrukcję seryjnego cliffhangera (nagłe przerwanie akcji w momencie największego napięcia).

Reklama

Wideo Ciche miejsce 2 - materiał o filmie.

Czyżby trzecia część "Cichego miejsca" cofnęła nas z powrotem do wydarzeń rozpoczynających serię?

"IF": Film Johna Krasinskiego dopiero w 2024

"A Quiet Place: Day One" to niejedyna produkcja Paramountu, która zmieniła datę premiery. Wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego "IF" z główną rolą Ryana Reynoldsa również nie trafi do kin w 2023. Nowa data premiery to 24 maja 2024. W filmie zobaczymy: Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louisa Gossetta Jr., Fionę Shaw, Alana S. Kima i Steve'a Carella.

Wiadomo, że scenariusz powstał na podstawie pomysłu Johna Krasinskiego , a film opisywany jest enigmatycznie jako opowieść o podróży dziecka szukującego zagubionej wyobraźni.

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]