Ostatni rok to dla Christiny Ricci czas wielkich zmian. W styczniu w atmosferze skandalu rozwiodła się ze swoim mężem Jamesem Heerdegenem, oskarżając go o to, że stosował wobec niej przemoc domową, a nawet groził jej śmiercią. Aktorka musiała mieć na to mocne dowody, bowiem jej były mąż dostał sądowy zakaz zbliżania się do niej i ich siedmioletniego syna Freddiego.

Christina Ricci: Dziecięca gwiazda, która wykorzystała swoją szansę 1 / 9 Ojcem jej drugiego dziecka jest fryzjer gwiazd Mark Hampton, który odpowiada za fryzury m.in. sióstr Olsen. Christina Ricci, która niedawno rozwiodła się z Jamesem Heerdegenem, napisała na Instagramie, że wreszcie życie zaczyna się jej układać na nowo. Ricci ma już 7-letniego syna Freddiego Heerdegena, który urodził się w 2014 roku, kiedy była jeszcze żoną Heerdegena. Związek, który rozpoczął się w 2013 roku, zakończył się złożeniem przez aktorkę pozwu o rozwód w 2020 roku. Romans aktorki z fryzjerem gwiazd rozpoczął się prawdopodobnie przed zakończeniem sprawy rozwodowej. Para poznała się w 2020 roku, brała razem udział w kilku projektach modowych. Źródło: Getty Images Autor: Dominique Charriau/WireImage udostępnij

Już kilka miesięcy po rozwodzie Ricci ogłosiła znacznie bardziej radosną wiadomość. W wakacje pokazała na Instagramie zdjęcia USG, na których widać było jej nienarodzone dziecko i podpisała je zdaniem: "Życie staje się coraz lepsze". Przy okazji zdradziła, że ojcem jej drugiego malucha jest słynny brytyjski stylista fryzur Marc Hampton. Kolejny raz gwiazda "Rodziny Addamsów" zaskoczyła swoich fanów w październiku, gdy w social mediach zdradziła, że właśnie wzięła ślub z Hamptonem.

Christina Ricci została mamą

Teraz świeżo poślubieni małżonkowie mają kolejny powód do radości, bo na świat przyszło ich pierwsze wspólne dziecko. Dla swojej córeczki wybrali imię Cleopatra. Aktorka zamieściła w social mediach nagranie pokazujące śpiącą dziewczynkę, a obok napisała: "Mała Cleo jest już na świecie, jesteśmy w niej bardzo zakochani! Ma najbardziej niesamowitego tatę, jakiego można sobie wyobrazić" - cieszyła się aktorka.



Instagram Wideo (IGTV)

Post ze zdjęciem córeczki opublikował także Hampton. "Moje serce eksplodowało. Christina i mała Cleo świetnie sobie radzą, wszyscy odpoczywamy po tak pełnym wrażeń poranku. Witamy na świecie, mała Cleopatro Ricci Hampton" - napisał. A w relacji na Instagramie pokazał kilka zdjęć ze szpitala i dodał: "Co za emocjonujący poranek, nigdy nie płakałem tak bardzo".

Instagram Post

