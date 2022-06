Pod koniec marca podczas ceremonii rozdania Oscarów współprowadzący imprezę Chris Rock został spoliczkowany przez Willa Smitha . Aktorowi puściły nerwy, po tym, jak komik zażartował z wyglądu jego żony, która cierpi na łysienie plackowate.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Kolejnym stand-uperem, który w ostatnim czasie padł ofiarą agresji w trakcie występu był Dave Chappelle. Na początku maja podczas satyrycznego festiwalu w Los Angeles intruz wskoczył na scenę i próbował go powalić. Napastnik tłumaczył później, że zdenerwowały go żarty Chappelle'a ze społeczności LGBT i bezdomnych.

Reklama

Dwa dni po ataku na Chappelle'a, niespodziewanie on i Rock pojawili się razem na scenie w klubie komediowym "The Comedy Store" w Los Angeles. Nie omieszkali robić sobie żartów z incydentów ze swoim udziałem. "Przynajmniej zostałeś uderzony przez kogoś o dobrej reputacji. Ja dostałem od bezdomnego faceta, który miał liście we włosach" - Chappelle mówił do Rocka.

Zapewne o wiele większy rozmach będzie miał ich wspólny występ w Londynie 3 września, organizowany przez Live Nation. Sprzedaż biletów na show, który odbędzie się na 02 Arena, rusza 10 czerwca. Widzami mogą być tylko osoby pełnoletnie.