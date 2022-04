Znani z największych kinowych hitów aktorzy często dzielą się z fanami szczegółami swojej diety czy planów treningowych. Niektórzy podkreślają przy tym, że trenowanie na potrzeby roli bywa wyjątkowo dużym obciążeniem dla organizmu. Opowiadał o tym niedawno Channing Tatum , który ujawnił, że aby w nadchodzącej trzeciej części "Magic Mike’a" zaprezentować odpowiednio atletyczną sylwetkę, musiał stosować wyjątkowo restrykcyjną dietę i poddawać się wyczerpującym treningom. "To cholernie trudne. Nawet jeśli na co dzień ćwiczysz, wypracowanie takiej formy jest wręcz nienaturalne" - przyznał szczerze aktor goszcząc w programie "The Kelly Clarkson Show".

Reklama

Chris Pine trenuje balet

Zupełnie inne podejście do dbania o kondycję fizyczną ma Chris Pine . Zamiast wylewać siódme poty na siłowni, gwiazdor "Star Treka" i "Króla wyjętego spod prawa" trenuje... balet. Jak podkreślił w rozmowie z "People", do rozpoczęcia nauki tego szlachetnego tańca skłoniła go przede wszystkim jego niepowtarzalna artystyczna wartość. "Uwielbiam to. Żałuję, że nie zacząłem lata temu. To niesamowity trening. I piękny sport, bo z jednej strony musisz być silny i do pewnego stopnia bardzo męski, z drugiej zaś, wydobywa on z ciebie kobiecą stronę. To bardzo trudna forma sztuki" - wyjaśnił Pine.



Fascynacja baletem zaczęła się u aktora po obejrzeniu nagrania występu Sergeia Polunina tańczącego do utworu "Take Me To Church". "Oglądałem tego wspaniałego rosyjskiego tancerza i pomyślałem: ‘Chcę tak wyglądać, chcę się tak poruszać. Chyba powinienem zacząć brać lekcje baletu’" - zdradził gwiazdor.

Chrisa Pine’a zobaczymy niedługo w kolejnej odsłonie kultowego filmowego cyklu "Star Trek". Niezatytułowana jeszcze produkcja, w której gwiazdor "Wonder Woman" powróci do roli kapitana Jamesa T. Kirka, będzie miała premierę w przyszłym roku. A już dziś, 1 kwietnia na ekrany amerykańskich kin trafi film akcji "The Contractor" . Pine wcielił się w nim w byłego żołnierza Marines, który decyduje się na wstąpienie do paramilitarnej organizacji, by zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie.

Chris Pine: Wieczny kawaler 1 / 13 Niewiele osób wie, że Pine urodził się w aktorskiej rodzinie. Artysta niejako nie miał wyjścia i poszedł w ślady obojga rodziców oraz babci (Anne Gwynne - gwiazdy kina lat 40.). Źródło: East News Autor: Album Online udostępnij

Zobacz również:

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką

"Bejbis": Rola życia Marty Żmudy Trzebiatowskiej?