Chris Pine w filmie "The Contractor" wciela się w Jamesa, kolejnego w historii kina żołnierza, który jest rozczarowany służbą wojskową i tym, jak potraktowała go armia. "Oddaliśmy jej nasze umysły, ciała i ducha, a ona przeżuła nas i wypluła" - mówi w zwiastunie. Gdy James odchodzi z wojska, jego rodzina zaczyna borykać się z problemami finansowymi, a on stanie na głowie, by zapewnić jej godziwy byt.



"The Contractor" to produkcja studia Paramount oraz pierwszy film, który jednocześnie trafi na platformę streamingową Paramount+ oraz na antenę stacji Showtime. W myśl niedawno podpisanej umowy o współpracy, Paramount+ i Showtime dzielić się będą swoimi katalogami. Tym samym "The Contractor" po ograniczonej dystrybucji kinowej i na serwisach premium VOD - te zaplanowane zostały na 1 kwietnia - trafi jeszcze w tym roku na antenę Showtime i platformę streamingową należącą do koncernu Paramount.

Reżyserem filmu "The Contractor" jest Tarik Saleh , twórca świetnie przyjętego thrillera "Morderstwo w hotelu Hilton" . Scenariusz filmu napisał J.P. Davis ("Klątwa Komodo"), a w rolach głównych obok Pine'a i Bena Fostera występują w nim Gillian Jacobs , Kiefer Sutherland , Eddie Marsan , Florian Munteanu i Fares Fares . Film wyprodukowali twórcy odpowiedzialni za takie hity jak "Sicario" czy seria "John Wick" .

"Jesteśmy podekscytowani tym, że dzięki współpracy pomiędzy różnymi platformami, widzowie będą mogli zobaczyć ten wyjątkowy film zarówno w kinie, jak i w domu. "The Contractor" zapewnia ekscytujące wrażenia kinowe połączone z pełną akcji niezwykłą historią. A to wszystko dzięki utalentowanym twórcom i świetnej obsadzie" - mówi Kent Sevener z Showtime Networks.

