Urodzona 8 lipca 1998 roku Maya jest starszą z dwójki dzieci aktorskiej pary Ethana Hawke'a i Umy Thurman. Tak jak jej matka, w wieku nastoletnim rozpoczęła karierę modelki. Wystąpiła w reklamach promujących bieliznę Calivna Kleina, którą wyreżyserowała Sofia Coppola.

Autorka "Między słowami" była nią tak oczarowana, że zaproponowała jej główną rolę w planowanej dla Universalu adaptacji "Małej syrenki". Chociaż do realizacji filmu ostatecznie nie doszło, Maya postanowiła rozpocząć karierę aktorską.

Przełomem okazała się rola w ostatnim hicie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" . Maya zagrała niewielką, ale zapadającą w pamięć rolę - była jedną z wyznawczyń sekty Mansona.

Reklama

Maya Hawke: Piękna i utalentowana! Jej rodzice to Uma Thurman i Ethan Hawke 1 / 10 Maya Ray Thurman Hawke (bo tak brzmi jej pełne nazwisko) urodziła się 8 lipca 1998 w Nowym Jorku. Jest córką aktorki i modelki Umy Thurman i aktora Ethana Hawke'a. Wszyscy podkreślają, że jest niezwykle podobna do swej pięknej matki. Krytycy twierdzą, że niewątpliwy talent aktorski odziedziczyła po rodzicach. Na zdjęciu: Maya Hawke w Nowym Jorku (2017) Źródło: Getty Images Autor: Roy Rochlin/FilmMagic udostępnij

Maya Hawke: Córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a

Sławni rodzice byli początkowo sceptycznie nastawieni do tego, by poszła w ich ślady.

W wywiadzie udzielonym "Access Hollywood" Uma Thurman przyznała, że mocno niepokoiło ją to, że córka zamierza pójść w jej ślady. Powodem obaw gwiazdy "Kill Billa" była "wrażliwa natura" jej latorośli.

"To skomplikowana praca. Musisz mierzyć się z nieustanną krytyką i brakiem prywatności. A ona jest bardzo wrażliwą osobą. Myślę, że każdy opiekuńczy rodzic miałby zastrzeżenia co do wybrania tej profesji przez swoje dziecko i byłby zaniepokojony tym, że wkracza ono na arenę publiczną nie dlatego, że tego pragnie, ale ze względu na swoją kreatywność. Chciałam, żeby znalazła inny sposób na rozwijanie tej kreatywności" - ujawniła muza Tarantino.

Thurman dodała, że zdanie zmieniła dopiero wówczas, gdy dostrzegła, jak wielki talent ma jej córka. "Jest absolutnie genialną aktorką. Nie mogła więc postąpić inaczej. Teraz już wiem, że to była słuszna decyzja, bo ma ogromny talent" - zaznaczyła gwiazda. I dodała, że obecnie nie udziela córce wielu zawodowych rad, bo ta zwyczajnie ich nie potrzebuje. "Podejrzewam, że wie teraz więcej niż ja" - przyznała Thurman.

Czytaj więcej:

Maya Hawke o aborcji swojej mamy. "Nie istniałabym"

Zdjęcie Ethan Hawke i Uma Thurman na spacerze z mają Mayą / Mitchell Gerber/Corbis/VCG / Getty Images

Sama Hawke potwierdziła wersję mamy w wywiadzie dla "The Guardian". "Moi rodzice byli nieufni, bo próbowali mnie chronić przed ciemną stroną popularności. Chcieli upewnić się, że mam wystarczająco silny kręgosłup moralny i etykę pracy. Kiedy jednak jasnym się stało, że to jest mój świadomy wybór, bardzo mnie wspierali" - wyjaśniła.

Maya Hawke: Gwiazda ery smartfona

W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać m.in. w miniserialu historycznym "The Good Lord Bird", debiucie fabularnym Gii Coppolii "Mainstream" oraz horrorze Netfliksa "Ulica strachu".



Ogromną popularność i uznanie krytyków przyniósł jej jednak dopiero występ w jednym z największych hitów Netfliksa, głośnym serialu "Stranger Things". Za swoją kreację w 2019 roku otrzymała nagrodę Saturna dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

W 2022 roku aktorkę mogliśmy oglądać w filmie "Królu Internetu" . Maya Hawke wciela się w postać Frankie - kelnerki, która marzy o karierze reżyserskiej i realizatorskiej. Przypadkowe poznanie charyzmatycznego chłopaka sprawia, że dziewczyna wpada na pomysł, by uczynić z niego influencera. Film, który ma być satyrą na powszechne uzależnienie od smartfonów i sieci, ma szczególnie ważne przesłanie dla młodego pokolenia, które reprezentuje też aktorka.

"Byłoby hipokryzją z mojej strony, gdybym osądzała ludzi za nadużywanie komórki, ponieważ kocham swój telefon. Uwielbiam to, że mogę wyjść na spacer, założyć słuchawki, posłuchać Phoebe Bridgers, dać ponieść się melancholii i nawet popłakać. Dla kogoś, kto cały czas podróżuje i nienawidzi samotności, ta łączność ze światem jest niesamowita. Cały czas korzystam z telefonu, ale jestem pewna, że w pewnym sensie oddziela mnie on od prawdziwych relacji i od interakcji w prawdziwym świecie. Mojemu pokoleniu trudno jest żyć bez smartfona i sami do końca nie wiemy, co przez to tracimy" - mówi aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król Internetu" [trailer] materiały prasowe

Maya Hawke w filmach ze słynnymi rodzicami

Wkrótce Maya Hawke zagra po raz pierwszy u boku mamy Umy Thurman w filmie "The Kill Room".

Możliwe, że po "The Kill Room" widzowie będą mogli ponownie zobaczyć, jak duet matka-córka łączy siły. Quentin Tarantino od dawna wyraża chęć obsadzenia Mayi jako Bebe, dorosłego dziecka postaci granej przez Umę Thurman, w trzeciej części "Kill Bill". "Trzecia część to byłby powrót po 20 latach od wydarzeń z drugiej części. Wieloletni spokój Panny Młodej i jej córki Bebe zostanie zakłócony" - tłumaczy reżyser.

Młoda aktorka pojawi się też wkrótce w jednym filmie ze swym ojcem.

Akcja filmu "Revolver" rozgrywać się będzie w 1966 roku. Maya Hawke wcieli się w postać mieszkającej w Anchorage na Alasce nastoletniej Jane. Właśnie tam do awaryjnego lądowania zmuszony zostanie samolot z muzykami grupy The Beatles na pokładzie. W mieście wybuchnie beatlemania, a Jane zaplanuje sobie, że zrobi wszystko, by stracić dziewictwo z George’em Harrisonem. Szybko odkryje, że miłość i przygodę można znaleźć o wiele bliżej domu niż wcześniej myślała.

Zobacz też:

Katarzyna Figura: Filmowa seksbomba miała kompleksy z powodu małego biustu!



Nicole Kidman: Głośne role i skandale

Sławni, bogaci i seksowni. Mają wszystko, oprócz wysokiego wzrostu. Oto najniżsi aktorzy!