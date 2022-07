"Fani z Sydney i Los Angeles! Kocham was! 'Thor: miłość i grom' wchodzi do kin w środę w Australii, a w piątek w USA. Zamawiajcie bilety już teraz. Ach, no i cześć TikToku!" - taką notkę aktor dołączył do swojego pierwszego filmu zamieszczonego na bardzo modnej aplikacji z krótkimi wideo. Nagranie w formie teledysku pokazuje urywki z uroczystych premier czwartej części "Thora". Pierwsza, 23 czerwca odbyła się w Los Angeles, a druga cztery dni później w Sydney.

Na filmiku widzimy Hemswortha jak rozdaje autografy, pozuje do zdjęć, wymienia uściski i pozdrowienia. Dzień po debiucie na TikToku Hemsworth miał 600 tys. obserwujących i ponad 2 tys. komentarzy.

Chris Hemsworth: Jak "podpompować" bicepsy?

Miesiąc temu społeczność TikTok poszerzyła się o inną hollywoodzką gwiazdę - Johnny’ego Deppa . W pierwszym filmiku, który tam zamieścił, odtwórca roli Jacka Sparrowa w "Piratach z Karaibów" podziękował tym, którzy wiernie go wspierali podczas procesu o zniesławienie, jaki wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard. Aktor zabrał głos po wygraniu tej batalii.

Jak do tej pory u Hemswortha najpopularniejsze są filmiki dokumentujące jego treningi sportowe. Niedawno aktor słynący z imponującej muskulatury pokazał np. pewien trik, który pomaga mu "podpompować" bicepsy. To ograniczenie przepływu krwi. Hemsworth zakłada elastyczną opaskę uciskową na swoim bicepsie, a później zabiera się za podnoszenie ciężarów.

