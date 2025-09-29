Tim Curry zyskał międzynarodową sławę dzięki kultowej roli doktora Franka-N-Furtera w filmowej adaptacji musicalu "The Rocky Horror Picture Show". W kolejnych latach widzowie mogli go oglądać w takich produkcjach jak: "Trop", "Trzej muszkieterowie", "Oskar", czy "Kongo". Sporą popularność przyniósł mu występ w "To" z 1990 roku, gdzie wcielił się w postać Pennywise. W kultowym świątecznym filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" zagrał epizodyczną, lecz niezwykle charakterystyczną postać recepcjonisty hotelu Plaza.

Karierę aktorską i wokalną Tima Curry'ego przerwała tragedia, która miała miejsce w 2012 roku. Aktor doznał udaru mózgu, z którego skutkami zmaga się do dziś.

Tim Curry wystąpił publicznie po raz pierwszy od dawna

Film "The Rocky Horror Picture Show" odniósł ogromny sukces. Curry wystąpił u boku Susan Sarandon, Barry'ego Bostwicka, Patricii Quinn i Meat Loafa. Chociaż produkcja nie zdobyła żadnych prestiżowych nagród, stała się kultowym klasykiem i sprawiła, że kariera Tima nabrała zawrotnego tempa. Rola transwestyty z Transylwanii stała się jedną z najważniejszych kreacji w karierze aktora i uzyskała status kultowej i ikonicznej. Tim Curry jest jedynym aktorem, który zagrał we wszystkich teatralnych wersjach "The Rocky Horror Picture Show".

W Los Angeles zorganizowano specjalny pokaz "The Rocky Horror Picture Show" z okazji 50. rocznicy filmu. Curry pojawił się publicznie po raz pierwszy od dłuższego czasu, otrzymując owację na stojąco od widzów oraz obecnych członków obsady: Patricii Quinn, Lou Adlera, Barry’ego Bostwicka, Nell Campbell i producenta Lou Adlera.

Zdjęcie Tim Curry / Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Curry dołączył także do pozostałych członków obsady i ekipy na scenie podczas dyskusji i sesji pytań i odpowiedzi. Aktor odniósł się do trwałej popularności filmu, podkreślając, że fakt, iż został tak entuzjastycznie przyjęty przez społeczność LGBTQ+, wiele dla niego znaczy.

"To dla mnie bardzo ważne, ponieważ przesłanie filmu, "nie śnij, bądź tym", ma ogromne znaczenie. Jedną z rzeczy, które film, moim zdaniem, robi najlepiej, jest dawanie każdemu pozwolenia, by zachowywał się dokładnie tak, jak naprawdę chce, w dowolny sposób i z kimkolwiek. I jestem z tego dumny" - mówił cytowany przez The Hollywood Reporter.

