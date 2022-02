Chloë Grace Moretz urodziła się w 1997 roku w Atlancie, w USA. Jej ojciec, McCoy Lee Moretz, był chirurgiem plastycznym. Mama Teri (z domu Duke) pracowała jako pielęgniarka, potem zdobyła też uprawnienia lekarskie. Chloë po ojcu odziedziczyła niemieckie i szwajcarskie korzenie, po matce - brytyjskie i szkockie. Rodzice rozwiedli się, gdy była dzieckiem. Ma czterech starszych braci: Brandona, Trevora, Colina i Ethana.

Już od najmłodszych lat była zachęcana do aktorstwa przez starszego brata, Trevora, dzięki któremu bardzo wcześnie rozpoczęła karierę. W 2005 roku zadebiutowała na dużym ekranie w remake'u horroru "Amityville" z 1979 roku. Mimo trudnego dla tak małego dziecka tematu, młodziutka aktorka poradziła sobie doskonale. Reżyser filmu, Andre Douglas, wspominał później, że dziewczynka miała do zagrania bardzo skomplikowaną scenę: musiała zwisać ze szczytu wysokiego na 18 metrów domu i przejść po jego dachu. Zabezpieczało ją tylko parę linek i uprząż. Choć początkowo towarzyszył jej lęk, już po chwili bawiła się świetnie i bez strachu przechadzała się na wysokości.

Pomimo wrodzonej odwagi i niezwykłej dojrzałości ekranowej, młodziutkiej Chloë Grace nie pozwolono na obejrzenie jej pierwszego filmu, bo w chwili premiery miała zaledwie osiem lat.



Zdjęcie "Amityville" (1979) / METRO GOLDWYN MAYER / Album/EAST NEWS / East News

Chloë Grace Moretz: Niezwykła dojrzałość

Głośny debiut przyniósł jednak następne nieszablonowe propozycje. Zanim aktorka skończyła 17 lat, zagrała w aż pięciu remake’ach znanych horrorów: trzy lata po "Amityville" można było zobaczyć ją w filmie grozy "Oko" , następnie jako młodziutką wampirzycę w głośnym "Pozwól mi wejść", zagrała także u boku Johnnego Deppa w filmie "Mroczne cienie" , a w 2010 roku powierzono jej tytułową rolę w nowej ekranizacji kultowej powieści Stephena Kinga, "Carrie" .



Zdjęcie Kadr z filmu "Carrie" / Everett Collection / East News

Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola superbohaterki w zwariowanym filmach "Kick-Ass" i "Kick-Ass 2" , gdzie nastoletnia Chloë Grace tłucze dorosłych złoczyńców na kwaśne jabłko. Passa odważnych ról i niesztampowego wizerunku Moretz trwa nieprzerwanie do dziś.

Zdjęcie "Kick-Ass 2" / MARV FILMS/PLAN B ENTERTAINMENT / Album/EAST NEWS / East News

"Matka/Android": Kolejny hit z Chloë Moretz

7 stycznia w ofercie Netfliksa zadebiutował thriller sci-fi "Matka/Android" . Film z Chloë Grace Moretz był drugim najczęściej oglądanym filmem platformy, tuż po hicie "Nie patrz w górę".

Bohaterką thrillera sci-fi "Matka/Andriod" jest Georgia (Chloë Grace Moretz), która z chłopakiem ucieka ze swojego kraju, w którym trwa wojna ze sztuczną inteligencją. Kilka dni przed porodem pierwszego dziecka para musi stawić czoła Ziemi Niczyjej, twierdzy powstania androidów.

Wideo youtube

"Biała noc": Wstrząsająca historia

18 listopada 1978 roku ponad 900 osób, w tym 304 dzieci, należących do sekty Świątynia Ludu założonej przez Jima Jonesa, popełniło zbiorowe samobójstwo. O wydarzeniach tych opowie film " White Night" ("Biała noc") reżyserowany przez Anne Sewitsky ("Skandal w brytyjskim stylu").

W roli Jima Jonesa zobaczymy Josepha Gordona-Levitta . Chloe Grace Moretz wcieli się w Deborah Layton, kobietę, która próbowała zapobiec tragedii.

Instagram Post

Działający aktywnie od lat 50. ubiegłego wieku Jim Jones skupił wokół siebie dużą grupę wyznawców. Wielu z nich pojechało za nim do odległej Gujany. Tam w zbudowanym przez siebie Jonestown, Jim Jones stworzył socjalistyczny raj, w którym mieli być z dala od opresyjnego państwa amerykańskiego. Gdy zaczęły pojawiać się kolejne raporty o tym, że w Jonestown łamane są prawa człowieka, na miejsce przybyła rządowa delegacja, by sprawdzić sytuację.

18 listopada 1978 roku część wyznawców zastrzelono, a ponad 900 popełniło zbiorowe samobójstwo przez zażycie cyjanku. Wedle późniejszych ustaleń było to jednak raczej masowe morderstwo - ofiary były zmuszane do zażycia trucizny. Wśród ofiar tego dnia był również Jim Jones.

Scenariusz filmu "White Night" powstał na podstawie wspomnień Deborah Layton opisanych w jej książce "Seductive Poison: A Jonestown Survivor's Story of Life and Death in the Peoples Temple" ("Uwodzicielska trucizna: Napisana przez ocalałą historia życia i śmierci w Świątyni Ludu w Jonestown"). Autorem scenariusza jest William Wheeler ("Królowa Katwe"). Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną.

Chloë Grace Moretz o problemach z samoakceptacją

Chloë Grace Moretz w niedawnym wywiadzie wyznała, że jako nastolatka nie akceptowała swojego wyglądu i chciała oddać się w ręce chirurga plastycznego, by zoperował jej piersi, pośladki i podbródek. Powiedziała też, że wiele lat zajęło jej docenienie swoich zalet.

Na ekranie debiutowała w wieku 8 lat i od tego momentu właściwie nieustannie gra. Dzieciństwo i dorastanie w blasku fleszy nie było jednak usłane różami. W rozmowie z magazynem "Shape" Chloë Grace Moretz wyznała, że przez lata nie akceptowała swojego wyglądu, co zaowocowało zaburzeniami odżywiania.



Ciągle starałam się utrzymać deficyt kalorii, nigdy nie czułam się w pełni usatysfakcjonowana powiedziała.

I dodała, że uporanie się z tym problemem zajęło jej wiele lat. Dziś ma zdrowy stosunek zarówno do swojego wyglądu, jak i jedzenia.



Bardzo istotną rzeczą, której się nauczyłam, jest świadome odżywianie. Jem, co chcę, ale mądrze. Polegam na jedzeniu, które służy mojemu ciału, które jest pełnowartościowe dodała.

Instagram Post





Na problemy z samoakceptacją wpływ miała w jej przypadku panująca w Hollywood presja idealnego wyglądu. Pod jej wpływem Moretz już w wieku 16 lat chciała zrobić sobie operację plastyczną piersi, a także zredukować pośladki i poprawić podbródek. Dopiero kategoryczny sprzeciw jej mamy odwiódł ją od tego pomysłu. Gdy aktorka dorosła i mogła już sama decydować, nie zdecydowała się na operacje plastyczne.



W końcu odkryłam, że w moich niedoskonałościach tkwi siła, w końcu to one czynią mnie tym, kim teraz jestem. To sprawiło, że nabrałam pewności siebie wyznała.

W rozmowie z magazynem "Shape" Moretz zdradziła też, że sporo w jej życiu zmieniło się podczas pandemii.



Nigdy nie miałam czasu na gotowanie, a w trakcie kwarantanny zaczęłam gotować i podchodzić do tego bardzo kreatywnie. Zajęłam się też ogrodnictwem, aby mieć własne warzywa i zioła. Zaczęłam od nauki podstaw gotowania, jak zrobić bulion, sosy, a następnie zaczęłam eksperymentować w kuchni. Nauczyłam się też piec chleb, zakwasem dzielę się z przyjaciółmi. Wkładam całe swoje serce w wymyślanie przepisów i przygotowywanie potraw, a następnie dzielę się nimi z innymi. Serwowanie jedzenia jest niemal euforyczne opowiadała.

I dodała, że dziś wypracowała sobie pewną rutynę. Sama przygotowuje posiłki na kilka dni, a w weekendy pozwala sobie na ustępstwa. "Powtarzam wtedy: 'Jedz, co chcesz i baw się dobrze'" - powiedziała aktorka.

Instagram Post

