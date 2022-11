Na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Chleb i sól" Damiana Kocura zachwycił recenzentów oraz publiczność. Film zdobył Nagrodę Dziennikarzy, Don Kichota (Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych) oraz Nagrodę Jury Młodych. Światowa premiera produkcji odbyła się podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, jednej z najważniejszych imprez filmowych na świecie. Damian Kocur odebrał podczas gali zamknięcia Nagrodę specjalną jury sekcji Orizzonti.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Chleb i sól": O czym opowiada film?

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, zagrany przez naturszczyków. Tymek, młody pianista, student warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, wraca na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między pracownikami kebaba arabskiego pochodzenia a jego kumplami. Spirali, której finał okaże się tragiczny w skutkach.

Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym reżysera.

"Nie pracuję z aktorami i nie przechodzę całej tej drogi pracy nad rolą. Prób, uczenia się tekstu, szlifowania dialogów i emocji. Zamiast tego korzystam z wrodzonych cech osób, które zapraszam do swoich filmów. Łączę ich naturalną obecność z fikcyjną historią. Przekazuję im informacje o czym jest scena, jak mniej więcej sobie ją wyobrażam i do czego chcemy dojść. Czasami potrzebuję, by użyli bardzo konkretnego słowa czy zdania, ale to wszystko. Poza tym uruchamiam kamerę i pozostawiam im sporo wolności. Jest w tym rodzaj dokumentalnej prawdy, której nie znajdziesz w filmie fabularnym" - mówi reżyser i scenarzysta Damian Kocur.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "PrzeVODnik": Katarzyna Borowiecka o filmie "Chleb i sól" POLSAT GO

"Kocur, niczym niegdyś bracia Dardenne, wymarzył sobie, że będzie kręcił filmy kipiące życiem, ale życiem nie udawanym, nie zagranym, ale jak gdyby podpatrzonym przez przypadek. Chodzi o poczucie widza, że jest wewnątrz pokazywanych wydarzeń (...), podgląda bohaterów" - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Maciejewski.

Wideo "Chleb i sól": Oficjalny zwiastun

Zobacz również:

Lupita Nyong'o: Szczęście to nie brak bólu, ale uczucie radości pomimo niego

"Barbarzyńcy": Julie Delpy wyreżyseruje komedię o syryjskich uchodźcach