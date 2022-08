Charlbi Dean zmarła w poniedziałek, 29 sierpnia w Nowym Jorku. Południowoamerykańska modelka i aktorka, która ostatnio zagrała w hicie tegorocznego Festiwalu w Cannes - filmie "W trójkącie", miała zmagać się z niespodziewaną i nagłą chorobą. Szczegóły dotyczące tajemniczego schorzenia gwiazdy nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej. O śmierci aktorki poinformował serwis "Deadline". Dean w tym roku skończyła 32 lata.

"Nagła śmierć Charlbi jest szokiem i tragedią" - napisał na Instagramie reżyser Ruben Ostlund .

"To zaszczyt, że mogłem ją poznać i pracować z nią. Charlbi miała w sobie troskę i wrażliwość, które podnosiły na duchu jej kolegów i całą ekipę filmu" - dodał Ostlund.

"Myśl, że nie będzie jej u naszego boku w przyszłości, jest bardzo smutna" - zakończył reżyser.

Charlbi Dean: Od modelki do aktorki

Charlbi Dean urodziła się w Cape Town w Południowej Afryce w 1990 roku. Już jako 6-latka brała udział w sesjach fotograficznych, potem swoją przyszłość zdecydowała się związać z aktorstwem. Zadebiutowała w 2010 roku rolą w filmie "Spud". W kolejnych latach mogliśmy ją oglądać m.in. w w sequelu produkcji - "Spud 2: The Madness Continues", "Don't sleep", czy filmie "Wywiad z bogiem".

W 2017 roku gwiazda poszerzyła swoje portfolio o występy na małym ekranie. Aktorka wystąpiła gościnnie w odcinku serialu CBS o Sherlocku Holmesie pt. "Elementary". Nastepnie obsadzono ją w roli Syonide w "Black Lightning". W sumie wystąpiła w 9 odcinkach serialu.

Przełomowa i... ostatnia rola

Najważniejszą rolą w dorobku aktorki był występ w nagrodzonym Złotą Palmą filmie Rubena Östlunda "W trójkącie" . Dean wcieliła się w Yayę - piękną gwiazdkę Instagrama, która wybiera się w rejs z poczatkującym modelem Carlem (w tej roli Harris Dickinson) oraz kapitanem, w którego wcielił się Woody Harrelson. Wycieczka kończy się dość dramatycznie, bo cała trójka ląduje na bezludnej wyspie...

Film zadebiutuje za oceanem 7 października 2022 roku.

