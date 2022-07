Za realizację "Causeway" odpowiada niezależna amerykańska wytwórnia filmowa i telewizyjna A24. Ma ona w swoim dorobku tak znane obrazy jak "Moonlight" i "The Lighthouse" .

"Causeway": Jennifer Lawrence zagra żołnierkę, która była na misji w Afganistanie

Główną bohaterką tego pełnometrażowego filmu jest mieszkająca w Nowym Orleanie żołnierka. Podczas służy w Afganistanie doznała poważnego urazu mózgu. To utrudnia jej odnalezienie się w powojennej rzeczywistości.

W filmie wystąpi też Brian Tyree Henry (m.in. "Atlanta" i "Eternals")

Reklama

Scenariusz wyszedł spod pióra debiutantki, Elizabeth Sanders. Za reżyserię odpowiada Lila Neugebaurer, która do tej pory pracowała przy spektaklach broadwayowskich i produkcjach telewizyjnych ("Sprzątaczka"). Prace nad filmem są na etapie postprodukcji. Data premiery nie została ujawniona, ale projekt ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku.

Dokładna data premiery "Causeway" w Apple TV+ nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jednak, że prace nad filmem znajdują się już na dość zaawansowanym etapie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem jego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Apple zapowiedziało już też, że trafi on również do wybranych kin, co może oznaczać, że firma planuje traktować "Causeway" jako jednego ze swoich tegorocznych kandydatów do Oscarów.

Jennifer Lawrence wraca do aktorstwa

Od 2019 r., kiedy ukazał się "X-Men: Mroczna Phoenix" z udziałem Jennnifer Lawrence , premierę miał tylko jeden film, w którego obsadzie się znalazła - "Nie patrz w górę" .

Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

Gwiazda zrobiła sobie przerwę od aktorstwa, gdyż chciała odpocząć. Wkrótce jednak nastąpi wysyp widowisk, do których była zaangażowana. Zobaczymy ją m.in. w "Bad Blood", gdzie gra oszustkę ze świata nowych technologii i w nowym filmie Paola Sorrentino "Mob Girl" o dziewczynie mafii, która zostaje informatorką FBI.

Jennifer Lawrence: Królowa wpadek 1 / 13 Jennifer Lawrence rozpoczęła karierę od niezależnego filmu "Do szpiku kości" (2010) w reżyserii Debry Granik. Wcieliła się w nastoletnią dziewczynę, która opiekuje się swoją rodziną po zaginięciu ojca. Ten został skazany za produkcję metamfetaminy i wyszedł z aresztu pod zastaw swojego domu. Gdy nie stawia się w sądzie, jego rodzina może stracić dach nad głową. Bohaterka rozpoczyna poszukiwania patriarchy. Za rolę w "Do szpiku kości" Lawrence otrzymała nominację do Oscara za najlepszą żeńską kreację pierwszoplanową. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]