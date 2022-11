Zadebiutował w 2007 roku w małej roli w filmie braci Coen "To nie jest kraj dla starych ludzi" . Był to jednocześnie jego pierwszy (i od razu wygrany) casting w życiu. Od tego czasu jego aktorskie emploi rozrosło się do 35 produkcji, zarówno tych niezależnych ( "Projekt Floryda" ), jak i hollywoodzkich blockbusterów (seria "X-men" ) oraz seriali (m.in. "Breaking Bad"). W 2017 roku dołączył do obsady największego serialowego powrotu wszech czasów - "Twin Peaks. The Return" Davida Lyncha. Przełomem w jego karierze okazał się kultowy już horror Jordana Peela "Uciekaj" , oraz nagrodzony dwoma Oscarami film "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" , gdzie wcielił się w rolę sprzedawcy tytułowej powierzchni reklamowej.

Zdjęcie Caleb Landry Jones na festiwalu w Cannes w 2012 roku / Gareth Cattermole / Getty Images

Caleb Landry Jones: Gdyby nie Bob Dylan, nie zostałby aktorem

Pochodzi z Teksasu, a obranie aktorskiej ścieżki kariery zawdzięcza... Bobowi Dylanowi. "Wyruszyłem do Los Angeles zachęcony słowami Boba Dylana w jednym z wywiadów. Próbowałem zbudować motocykl, ale nie udało mi się dokończyć go na czas, zadowoliłem się więc samochodem i ruszyłem w drogę" - wspomina w rozmowie z The Last Magazine.

Wpływ muzyki na aktorską karierę Landry’ego Jonesa nie powinien zaskakiwać. Muzyka była jego pierwszą miłością i w dalszym ciągu przeplata się z jego działalnością filmową. Wprowadzenie w kręgi prestiżowej brooklyńskiej wytwórni Sacred Bones Records aktor zawdzięcza Jimowi Jarmuschowi. Z największym reżyserem amerykańskiego kina niezależnego spotkał się na planie "Truposze nie umierają" w 2019 roku. Sam Jarmusch jest reprezentowany przez Sacred Bones wraz ze swoim zespołem SQÜRL i Jozefem van Wissemem. Legendarna wytwórnia wydaje nie tylko takich artystów jak Zola Jesus czy Crystal Stills, ale wspiera również twórczość muzyczną innych reżyserów filmowych, na czele z Davidem Lynchem i Johnem Carpenterem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Truposze nie umierają" [trailer] materiały dystrybutora



Caleb Landry Jones czerpie w swojej muzyce pełnymi garściami z alternatywnego i psychodelicznego rocka oraz muzyki indie. Dwa lata temu wydał nakładem Sacred Bones Records swój debiutancki album "The Mother Stone". W listopadzie tego roku ukazał się jego kolejny krążek - "Gadzooks Vol. 2".

Wideo Caleb Landry Jones - Touchdown Yolk (Official Music Video)

Caleb Landry Jones: Najtrudniejsza rola w karierze

Najwyższe do tej pory wyróżnienie w karierze aktorskiej Landry’ego Jonesa przypadło aktorowi podczas 74. MFF w Cannes. Nagrodę dla najlepszego aktora odebrał za brawurową rolę w filmie "Nitram" Justina Kurzela.

Wideo CALEB LANDRY JONES WINS BEST ACTOR (NITRAM) - CANNES 2021

Portretuje w nim Martina Bryanta, jedną z najbardziej mrocznych postaci w historii współczesnej Australii. "To chyba najbardziej wymagająca rola w mojej dotychczasowej karierze. Jednocześnie mam poczucie, że 'Nitram' to nie jest zwykły film - opowiadamy o czymś naprawdę istotnym kiedyś i teraz" - mówił w wywiadzie dla "NME".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nitram" [trailer] materiały prasowe

W 2023 roku zobaczymy Caleba u boku Viggo Mortensena w filmie "Two Wolves" oraz w nowej produkcji Luca Bessona "DogMan".



"Nitram" w kinach od 2 grudnia.

