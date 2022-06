Brad Pitt w filmie "Bullet Train": Nowy zwiastun!

Akcja produkcji "Bullet Train" rozgrywać się będzie w pociągu jadącym do Tokio. Brad Pitt wciela się w rolę rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę.

Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.

W filmie zobaczymy również: Sandrę Bullock , Aarona Taylora-Johnsona , Briana Tyree Henry’ego oraz Michaela Shannona .



"Pierwotnie miał to być mroczny, krwawy i okrutny filmem przeznaczony dla widzów dorosłych. Przyhamowaliśmy to jednak i zmieniliśmy na niezłą zabawę. Nie wiem, jak to się stało, ale wyszła nam komedia" - ujawnił Aaron Taylor-Johnson w rozmowie z "HERO Magazine".

Scenariusz do filmu napisał Zak Olkiewicz na podstawie powieści "Maria Beetle" japońskiego pisarza Kotaro Isaki.

Reżyserem produkcji jest David Leitch , który ma na koncie takie filmy, jak "Szybcy i wściekli: Hobs i Shaw" , "John Wick" czy "Deadpool 2" .

Komedia akcji "Bullet Train" w kinach pojawi się 5 sierpnia.

