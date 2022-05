Mimo choroby 67-letni gwiazdor wydaje się być w dobrej kondycji. Paparazzi przyłapali aktora na wypadzie do miasta z przyjaciółmi i rodziną. Na zdjęciach widzimy Willisa spacerującego po Malibu z papierowym kubkiem kawy.

W ubiegłym tygodniu żona Willisa, Emma Heming, opublikowała na Insta Stories wideo, na którym Willis gra z przyjaciółmi w koszykówkę.

Doniesienia na temat choroby Bruce'a Willisa zszokowały miliony jego fanów. Pod koniec marca media poinformowały, że gwiazdor takich kultowych produkcji, jak "Pulp Fiction" , "Szklana pułapka" czy "Szósty zmysł" , cierpi na afazję - schorzenie, które może objawiać się m.in. problemami z mówieniem, rozumieniem innych, czytaniem oraz pisaniem. W związku z tą diagnozą postanowił zakończyć karierę aktorską.



Decyzję tę przekazały odbiorcom bliskie Willisowi kobiety - jego córki, żona oraz eksmałżonka, Demi Moore - które opublikowały na Instagramie jednakowo brzmiące oświadczenia.

Bruce Willis ma afazję. Aktor kończy karierę

"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore, a także obecną małżonkę Willisa - Emmę Heming Willis i pięć jego córek.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzieli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego" - brzmi treść oświadczenia.

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

Emma Heming wspiera Bruce'a Willisa

Pod koniec maja głos w tej sprawie zabrała Emma Heming, z którą Willis związał się w 2007 roku, a dwa lata później wziął z nią ślub. W wywiadzie udzielonym portalowi "The Bump" ujawniła, jak radzi sobie z opieką nad chorym mężem. Heming przyznała, że początkowo było to dla niej bardzo trudne, gdyż wszystkie domowe obowiązki musiała wykonywać sama. Nie kryła też, że negatywnie wpłynęło to na jej zdrowie i samopoczucie. "Zdecydowanie odbiło się to na moim zdrowiu psychicznym. Potrzeby mojej rodziny stały się dla mnie ważniejsze niż moje własne. W końcu zrozumiałam, że takie poświęcenie nie czyni ze mnie bohaterki" - wyznała modelka.

Z biegiem czasu Heming oswoiła się jednak z nową sytuacją. Dziś troszczy się nie tylko o dzieci i chorego męża, ale też o samą siebie. "Ktoś mi niedawno powiedział, że jeśli dbamy tylko o innych, finalnie przestajemy dbać o siebie. To mnie uderzyło. Nawet jeśli nie wszystko działa idealnie, trzeba znaleźć chwilę dla siebie. Staram się zawsze wygospodarować czas na odpoczynek czy ćwiczenia, co jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu udaje mi się nie zwariować" - podkreśliła Heming, która razem z Willisem wychowuje dwie ich córki - Evelyn Penn i Mabel Ray.

W zeszłym miesiącu osoba z bliskiego otoczenia pary ujawniła w rozmowie z "People", że żona Willisa może liczyć na wsparcie przyjaciół oraz członków ich rodziny. "Jako osoba borykająca się problemami natury zdrowotnej, Bruce ma ogromne szczęście, że posiada tak wielu troszczących się o niego ludzi. Jego bliscy bardzo pomagają Emmie. Wszyscy skupiają się teraz na wspólnie spędzonych chwilach" - zdradził znajomy aktora.

