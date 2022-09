"Nigdy w życiu nie rozmawialiśmy z tatą o Broad Peaku. On z nami na ten temat nie rozmawiał. To był temat tabu" - tymi słowami rozpoczyna się materiał filmowy poświęcony Maciejowi Berbece. "W związku z tym w życiu takim prawdziwym ja bym nie zadał mu tego pytania".



Ile w filmie "Broad Peak" Leszka Dawida jest prawdy, a ile fikcji? Netflix udostępnił nowy materiał, w którym "Krzysiek, Staszek, Franek i Jasiek Berbeka w rozmowie o tym na ile film Broad Peak pokazał prawdziwe życie ich rodziny i jak to było brać udział w kręceniu filmu o swoich rodzicach".

"Broad Peak": O czym opowiada film?

Broad Peak to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później, polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

Zdjęcie "Broad Peak": Ireneusz Czop (Maciej Berbeka), Maja Ostaszewska (Ewa Dyakowska-Berbeka ) / Piotr Litwic / Netflix / materiały prasowe

"Broad Peak": Obsada

Reżyserem filmu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza Łukasz Ludkowski. W roli głównej - Macieja Berbeki - widzimy Ireneusza Czopa, z kolei Ewą Dyakowską-Berbeką gra Maja Ostaszewska. Ponadto w filmie występują również Łukasz Simlat, Piotr Głowacki oraz Tadeusz Sapryk.

Zdjęcie "Broad Peak": Ireneusz Czop / Piotr Litwic / Netflix / materiały prasowe

