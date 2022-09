"Broad Peak": Opowieść o Macieju Berbece

Realizacja filmowej wyprawy na jeden z najniebezpieczniejszych szczytów górskich oraz opowieść o życiu Macieja Berbeki nie była łatwym zadaniem. Twórcy podjęli się karkołomnego zadania - aby wiernie oddać realia tej historii zdecydowali się na realizację zdjęć w Karakorum. Sceny w górach kręcone były w bazie pod K2 i na Broad Peak na wysokości 5 tys. m n.p.m. Jakim wyzwaniom i trudnościom musieli sprostać Leszek Dawid i Łukasz Gutt?

- Największym wyzwaniem była... cierpliwość. Zgromadzenie materiału i czas realizacji "Broad Peak" był znacznie dłuższy niż w zwykłych warunkach - mówi Leszek Dawid.

Reklama

- Wyzwań i trudności było bardzo wiele - przede wszystkim logistycznych. Ważne było również przygotowanie techniczne i fizyczne, ponieważ zdjęcia odbywały się na ponad 5 tys. m n.p.m. Cała ekipa musiała być tak przygotowana, żeby fizycznie była w stanie wszystko wytrzymać. Sprzęt oczywiście musiał być sprawdzony pod kątem panujących warunków i dobrany tak, aby nas nie zawiódł - dodaje operator Łukasz Gutt, autor zdjęć do takich filmów jak "Ki", "Kamerdyner", "Wszystkie nasze strachy" czy serialu "Becoming Elizabeth".

Wideo Broad Peak | Oficjalny zwiastun | Netflix

"Broad Peak": Realizacja filmu

Film realizowano prawie dwa lata. Pierwszy klaps na planie padł w 2018 roku, ostatni - w 2020. Kręcono w Pakistanie, Zakopanem, Warszawie. Twórcy nie spotkali się, szczególnie za zagranicą, ze znacznymi obostrzeniami.

- Obostrzenia kulturowe nigdzie się nie pojawiły, mieliśmy oczywiście ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa - co nam wolno było robić, a co nie. Dbali o nas przewodnicy, którzy pilnowali byśmy nie przekraczali pewnych zasad, dzięki czemu mogliśmy szczęśliwie wrócić do domu - wspomina Leszek Dawid.

Z kolei Łukasz Gutt zwraca uwagę na kwestie techniczne i logistyczne.

- Specyficzny był Pakistan - trzeba było przejść na lokacje, a to nie jest zwyczajne doświadczenie - docierać na lokacje sześć dni w trekkingu. Na miejscu to mogliśmy już realizować zdjęcia, ale tu wiele zależało od warunków, pogody i możliwości - mówi.

Zdjęcie Zdjęcia na takiej wysokości mają swoje plusy / materiały prasowe

"Broad Peak": Historia widziana oczami Macieja Berbeki

"Broad Peak" to, w odczuciu Łukasza Gutta, historia widziana oczami Macieja Berbeki.

- Dla mnie kluczem wizualnym było to, aby pójść za Maćkiem Berbeką; żeby to on prowadził widza i nas. Przez jego doświadczenia chcieliśmy zobaczyć góry, jego świat oraz spojrzeć na Broad Peak jego oczami - opowiada operator.

W rolę Macieja Berbeki wciela się Ireneusz Czop (którego zresztą niedługo będziemy mogli zobaczyć w innej produkcji Netflix, czyli serialu "Wielka Woda" Jana Holoubka). Czy decyzję o zagraniu w "Broad Peak" podjął natychmiast i jak czuł się wchodząc w "buty" polskiego himalaisty?

- To nie była natychmiastowa decyzja. Byliśmy w trybie castingowym dość długo, więc miałem szansę, żeby z materiałami na temat Maćka Berbeki się zapoznać. Im głębiej wchodziłem w jego życie, w jego buty, tym bardziej wiedziałem, że ten człowiek po prostu mnie rozkochuje w sobie. Był nie tylko świetnym sportowcem, wspinaczem, przewodnikiem, ale też wspaniałym ojcem i fajnym człowiekiem. To było magnetyczne.

Zdjęcie "Broad Peak": Ireneusz Czop (Maciej Berbeka), Maja Ostaszewska (Ewa Dyakowska-Berbeka ) / Piotr Litwic / Netflix / materiały prasowe

"Broad Peak": Najtrudniejsze wyzwania

Co było najtrudniejsze podczas pracy nad rolą? Pierwsze przychodzą na myśl wyzwania fizyczne, jednak nie tylko to zapadło w pamięć Ireneuszowi Czopowi.

- Najtrudniejsza była konfrontacja z rodziną. Opowiadamy w jakiś sposób o ich ojcu, mężu, synu, tak, żeby to nie było laurką, ale metaforą jego życia. Nawet nie chodziło o akceptację z ich strony, ale o to, żeby zobaczyli w tym filmie kawałek swojego taty; mieli z tym emocjonalny związek - mówi nam aktor.

Dla Leszka Dawida, reżysera filmu, "Broad Peak" jest kolejną okazją, po filmie "Jesteś Bogiem" z 2011 roku, do sięgnięcia po materiał oparty na prawdziwych wydarzeniach. Co tak fascynuje bohatera w postaciach takich jak Maciej Berbeka i Magik?

- Ci bohaterowie są prawdziwi i pełnokrwiści. "Biorąc" te postacie z rzeczywistości otrzymujemy pewien element prawdy. Życie przynosi opowieści, które są nieoczywiste oraz prawdziwe i w tym przypadku - bardzo przejmujące.

Zdjęcie "Broad Peak": Ireneusz Czop (Maciej Berbeka) / Piotr Litwic / Netflix / materiały prasowe

"Broad Peak": Czy można wyznaczyć granice pasji?

Wydarzenia mające miejsce na "Broad Peak" i ich konsekwencje, który były transmitowane w mediach, wywołały dyskusje. Czy można wyznaczyć granice czyjejś pasji i motywacji? Twórcy wyrażają się o tym jasno i z należytym bohaterom filmu szacunkiem.

- Zrobiliśmy ten film po to, żeby w pewnym sensie przekierować te dyskusje na coś zupełnie innego, aby opowiedzieć historię jednego z członków wyprawy, który z niej nie wrócił; przybliżyć się do tego, co przeżywał, do jego motywacji, żeby przedstawić, iż każdy z tych bohaterów ma swoją motywację, swoją prawdę i że może trzeba zostawić ich w spokoju - mówi Leszek Dawid. - Nie można stawiać granicy, już na pewno nie można jej stawiać obiektywnie. Ona przebiega w każdym z nas inaczej i jest znacząca dla tego, kto chce ją ewentualnie przekroczyć. Nie ma jednej zasady, jednej odgórnej linii. Każdy indywidualnie musi odnaleźć, gdzie ona przebiega. Każdy ma prawo do swoich wyborów i jest za nie odpowiedzialny i nie chciałbym tego oceniać.

- Myślę, że każdy ma swoje kryteria. Moje są takie, że jest jakaś fantastyczna przestrzeń pokonywania siebie i swoich słabości, żeby zostawić po sobie coś więcej. Widzę po Maćku, że on zostawił niezwykły hart ducha, odwagę i umiejętność pomocy swoim synom i przyjaciołom - dodaje Ireneusz Czop.

Zdjęcie "Broad Peak": Twórcy i ekipa na pokazie specjalnym w Zakopanem / www.olivasoto.com / materiały prasowe

"Broad Peak": Pokaz specjalny w Zakopanem

Pokaz specjalny "Broad Peak" odbył się w Zakopanem, gdzie swoje życie spędzili Maciej Berbeka i jego żona, Ewa Dyakowska-Berbeka (w filmie wciela się w nią Maja Ostaszewska). Pokaz filmu był hołdem złożonym himalaiście oraz jego rodzinie, która wspierała twórców w realizacji "Broad Peak" - zdjęcia kręcone w Zakopanem były realizowane w domu rodzinnym Berbeków. Z kolei pokaz specjalny swoją obecnością uświetnili synowie pary - Krzysztof, Stanisław, Franciszek i Jan Berbekowie oraz ich babcie - Elżbieta Berbeka i Monika Olszewska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kacper Tekieli, Maciej i Agnieszka Kot, Wojciech Saramonowicz, Monika Witkowska, Wiktoria Filus, Kinga Baranowska, Jakub i Joanna Kot, Maciej Pawlikowski, Ryszard Gajewski.

Zobacz też: Maja Ostaszewska: Aktorka, aktywistka, buddystka

Zdjęcie "Broad Peak": Pokaz specjalny / www.olivasoto.com / materiały prasowe

"Broad Peak": O czym opowie film?

"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film



Instagram Post

Zobacz też:

"Blondynka": Film Netfliksa tylko dla dorosłych?

Netflix i HBO Max śpieszą z nowościami! Co pojawi się na ekranach na początku września?



"Irish Wish": Lindsay Lohan zagra główną rolę w komedii romantycznej Netfliksa

"Miłość dla dorosłych": Duński film hitem Netfliksa w Polsce