Warto zaznaczyć, że Netflix publikuje tygodniowe zestawienia, a ostatnie obejmuje okres od 12 do 18 września. Film "Broad Peak" nie był więc dostępny na Netflixie przez cały tydzień, którego dotyczy ranking.

"Broad Peak" hitem Netflixa w Polsce!

"Broad Peak" znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych filmów Netflixa w Polsce. Produkcja jest też w rankingu najchętniej oglądanych produkcji w Czechach, Słowacji i Słowenii.

Reklama

Drugą najpopularniejszą pozycją filmową w Polsce był z kolei melodramat sportowy "Bezdech" , a na trzeciej pozycji znalazła się komedia "Zróbmy zemstę".

"Broad Peak": Jak film wypadł w globalnym zestawieniu Netflixa?

"Broad Peak" znalazł się także w globalnym zestawieniu najpopularniejszych pozycji nieanglojęzycznych, zajmując 6. pozycję. Produkcja była oglądana przez 3,390,000 godzin.

Na pierwszym miejscu uplasował się z kolei popularny także w Polsce film "Bezdech", na drugim "Chłopcy z katolickiej szkoły", a na trzecim "Ek Villain Returns".

"Broad Peak": O czym jest film?

"Broad Peak" jest filmową historią Macieja Berbeki, polskiego himalaisty i jednego z Lodowych Wojowników.

Produkcję, za którą odpowiada m.in. Leszek Dawid, realizowano prawie dwa lata. Pierwszy klaps na planie padł w 2018 roku, ostatni - w 2020. Kręcono w Pakistanie, Zakopanem, Warszawie, a Warunki na planie były niezwykle trudne. Twórcy podjęli się karkołomnego zadania - aby wiernie oddać realia tej historii zdecydowali się na realizację zdjęć w Karakorum. Sceny w górach kręcone były w bazie pod K2 i na Broad Peak na wysokości 5 tys. m n.p.m.



"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.



Wideo Broad Peak | Official teaser | Netflix

Zobacz również:

"Broad Peak": Ireneusz Czop o Macieju Berbece. "To było nienazywalne kompletnie"

Leszek Dawid: "Broad Peak" to opowieść o tym, co znaczy spełnienie w życiu