"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

"Broad Peak" to opowieść o pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Reżyserem filmu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza Łukasz Ludkowski. W roli głównej - Macieja Berbeki - zobaczymy Ireneusza Czopa , z kolei Ewą Dyakowską-Berbeką zagra Maja Ostaszewska . Ponadto w filmie występują również Łukasz Simlat, Piotr Głowacki oraz Tomasz Sapryk.

Zdjęcie Ireneusz Czop i Maja Ostaszewska w filmie "Broad Peak" / Netflix / materiały prasowe

"Broad Peak": Ekipa filmowa w Himalajach

"W filmie skupiliśmy się na historii Macieja Berbeki, jednego z polskich Lodowych Wojowników. Podczas realizacji dużo zastanawiałem się nad tą tajemniczą i pociągającą siłą, która pcha człowieka w tak niebezpieczne miejsca, mimo jego świadomości, jak wiele ryzykuje" - mówi reżyser Leszek Dawid.

Wideo Broad Peak | Official teaser | Netflix

Aby wiernie oddać realia wyprawy i przybliżyć widzom potęgę najwyższych gór świata ekipa filmowców poleciała m.in. w Karakorum. To właśnie w bazie pod K2 i na ścianie Broad Peak, na wysokości ponad 5 tys. m n.p.m. powstawała część zdjęć. "Broad Peak" to pierwszy na świecie film fabularny, w którym zdjęcia z udziałem głównego aktora kręcone były na tej wysokości. Ponadto, trwające od lipca 2018 do stycznia 2020 roku, zdjęcia powstawały w Warszawie (m.in. w Centrum Olimpijskim), w Zakopanem - w domu rodzinnym Berbeków i Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także w Radomiu, nad Bałtykiem oraz w Alpach (Dolina Aosty).



"Broad Peak": Na planie filmu 1 / 4 Trwają zdjęcia do filmu "Broad Peak" o himalaiście Macieju Berbece. W głównego bohatera wciela się Ireneusz Czop, jego żonę zagra Maja Ostaszewska. Na fotelu reżysera zasiada Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Ki"). Źródło: Agencja FORUM Autor: Marcin Szkodziński udostępnij

