"Brat Summer" to już przeszłość. Wkrótce świat opanuje nowy trend

"Brat Summer" to już przeszłość. Nadszedł czas na "Joachim Trier Summer"

Charli xcx przekazała sprawowanie patronatu tegorocznym wakacjom innemu artyście. Po raz pierwszy artystka ogłosiła "lato Joachima Triera" na odbywającym się w kwietniu festiwalu Coachelli. Teraz Elle Fanning - jedna z gwiazd wyreżyserowanego przez Norwega "Sentimental Value" - oficjalnie podpisała się pod tymi słowami.

Podczas czwartkowej konferencji na festiwalu filmowym w Cannes aktorka założyła białą koszulkę z napisem "Joachim Trier Summer". Film zebrał najdłuższe owacje na stojąco w całym konkursie, trwające aż 19 minut. Ciepłe przyjęcie produkcji przez widzów i krytyków może przyczynić się do rozpowszechnienia trendu poza granice wydarzenia. Tym bardziej że wielu uważa "Sentimental Value" za faworyta do tegorocznej Złotej Palmy.

Reklama

Zapytany o koszulkę Fanning podczas konferencji prasowej, Trier powiedział: "Charli xcx mrugnęła do nas i jesteśmy bardzo wdzięczni. Uwielbiam jej muzykę, jest niesamowita. Wiem, że Elle też jest jej fanką. Problem w tym, że przez ostatnie trzy lata pracowałem tak dużo, że nie wiem już nawet, czym są wakacje Joachima Triera. Ale chciałbym takie mieć".

"Sentimental Value": o czym opowiada nowe dzieło Joachima Triera?

Joachim Trier, reżyser znany m.in. z nominowanego do Oscara "Najgorszego człowieka na świecie", ponownie podbił serca publiczności na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Główną bohaterką "Sentimental Value" jest Nora (w tej roli Renate Reinsve), aktorka, która niespodziewanie odnawia kontakt ze swoim ojcem Gustavem (Stellan Skarsgård) - niegdyś cenionym reżyserem. Mężczyzna proponuje córce rolę w swoim nowym filmie, który ma być dla niego powrotem na filmowe salony. Gdy Nora odrzuca ofertę, Gustav angażuje młodą hollywoodzką gwiazdę (Elle Fanning), co prowadzi do serii konfrontacji i napięć między ojcem, córką i jej siostrą Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas).

"Trier, jak to ma w zwyczaju, bardzo mocno koncentruje się na psychologii postaci i tym, żeby były one jak najbliższe życiu. Czuć to w każdej scenie "Sentimental Value", także za sprawą kreacji Reinsve i Skarsgårda. Przeszywających, pełnych niepokoju, nostalgii i wyrażanego w różny sposób smutku. [...] Emocjonalną głębię filmu Triera uzupełnia forma. Surowe, ale bardzo zniuansowane zdjęcia Kaspra Tuxena i pełna melancholii muzyka autorstwa polskiej kompozytorki Hanii Rani" - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.

Tegorocznego laureata Złotej Palmy poznamy podczas gali zamknięcia, która odbędzie się 24 maja 2025 roku.

Zobacz też: Ten film podbił Cannes! Aktorski majstersztyk i polska kompozytorka