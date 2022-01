Hollywoodzki aktor Bradley Cooper jako reżyser zadebiutował filmem "Narodziny gwiazdy" , z Lady Gagą w roli głównej. Kolejnym jego filmem będzie biograficzny "Maestro", opowiadający o legendarnym kompozytorze i dyrygencie Leonardzie Bernsteinie.

Jak zdradził sam Cooper, zdjęcia rozpoczną się w maju tego roku.



Bradley Cooper: "Od dziecka chciałem być dyrygentem"

"Od dziecka chciałem być dyrygentem. Miałem na tym punkcie obsesję. W wieku ośmiu lat poprosiłem świętego Mikołaja o batutę. Słuchałem muzyki, zakochiwałem się w niej i znałem na pamięć każdy fragment koncertu skrzypcowego Czajkowskiego. Potrafiłem to, choć oczywiście nie potrafiłem mówić językiem muzyki" - opowiadał Bradley Cooper w podcaście "Actors on Actors".



Już pierwszy film Coopera poświęcony był muzyce. W "Narodzinach gwiazdy" aktor zagrał słynnego muzyka country, który odkrywa tytułową gwiazdę - utalentowaną, ale pozbawioną sukcesów wokalistkę graną przez Lady Gagę .

W "Maestro" Cooper wcieli się w rolę Leonarda Bernsteina. Jego żonę, Felicię Montealegre, zagra Carey Mulligan ( "Obiecująca. Młoda. Kobieta" ).

Spielberg wybrał Coopera

Pierwotnie film o Bernsteinie miał wyreżyserować Steven Spielberg. To on wybrał Coopera do roli legendarnego kompozytora i dyrygenta.



"Powiedziałem Spielbergowi, że zawsze czułem, że jestem w stanie zagrać dyrygenta. Chciałem jednak zrobić solidny research i zobaczyć, czy jestem w stanie napisać scenariusz i wyreżyserować taki film. Zapytałem go, czy pozwoli mi to zrobić. Steven ma wiele zainteresowań. Wybiera jedną rzecz, a wszystkie inne idą w odstawkę. Myślę, że dobrze wiedział, że w najbliższym czasie nie wyreżyseruje tego filmu. Był na tyle miły, że oddał go mnie. Tym też zajmowałem się przez ostatnie cztery i pół roku. W maju zaczynamy kręcić" - mówi dalej Cooper.

Film "Maestro" powstaje dla platformy streamingowej Netflix. Premiera planowana jest w 2023 roku.

Kim był Leonard Bernstein?

Leonard Bernstein (1918-1990) był kompozytorem, dyrygentem i pianistą. Komponował muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową i musicale dla Broadwayu. Napisał także kilka piosenek dla Franka Sinatry (m.in. słynne "New York, New York").

Jest autorem jednego z najsłynniejszych musicali w historii - "West Side Story" (1957). Ponadto ma na swym koncie musicale: "On the Town" (1944), "Trouble in Tahiti" (1952), "Wonderful Town" (1953), symfonie: "Jeremiah" (1942) i "Kaddish" (1963) oraz operetki "Kandyd" (1956).



Uhonorowano go 16 nagrodami Grammy. Do dzisiaj jest jedną z najbardziej mitycznych postaci amerykańskiej kultury XX wieku.

"Zaułek koszmarów": Bradley Cooper w najnowszej roli

W piątek, 28 stycznia, na ekrany polskich kin trafi najnowsza produkcja Guillermo del Toro, "Zaułek koszmarów" , w której główną rolę gra Bradley Cooper .

Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. XX wieku, a twórcy zabierają widzów w świat objazdowego lunaparku. W centrum wydarzeń znajduje się Stanton Carlisle (Cooper). To wędrowny kombinator, który zmienia się w showmana.



Na planie "Zaułku koszmarów" spotkały się takie gwiazdy, jak Bradley Cooper , Toni Collette , Rooney Mara , Cate Blanchett i David Strathairn .

