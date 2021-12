Brad Pitt zainwestował w słynne studio nagrań

Brad Pitt kocha dobrą muzykę, a teraz postanowił na tej miłości zarabiać. Aktor zainwestował pieniądze w odnowienie i ponowne uruchomienie studia nagraniowego Miraval Studios, które znajduje się w należącym do niego francuskim zamku Château Miraval. Jego wspólnikiem przy tym projekcie jest znany producent muzyczny Damien Quintard, współpracujący na co dzień z takimi artystami jak Brian Eno, Arca, Parcels i Teodor Currentzis.

Studio od ponad dwóch dekad stoi nieużywane, choć przed laty przyjeżdżały do niego największe sławy sceny muzycznej. Zostało otwarte w 1977 roku przez ówczesnego właściciela Château Miraval, kompozytora i pianistę jazzowego Jacquesa Loussiera. To tam przez lata swoje hity nagrywali tacy wykonawcy jak Pink Floyd, The Cranberries, The Cure, AC/DC, Sting, Sade czy Chris Rea.

Brad Pitt otwiera studio nagraniowe w zamku Château Miraval

Damien Quintard zdradził, że zapalił się do pomysłu reaktywowania studia wspólnie z Bradem Pittem, gdy po raz pierwszy spotkał się z nim w tej sprawie w Paryżu. Od razu wyczuł bowiem, że po drugiej stronie ma człowieka z prawdziwą pasją. "To był niezwykły moment. Długo rozmawialiśmy o dźwięku. Byłem zdumiony, jak wrażliwy i precyzyjny był Brad w swoich analizach muzyki" - wyznał w rozmowie z serwisem Deadline.

Odnowione studio będzie wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt do nagrywania. Znajdzie się w nim kilka kabin nagraniowych, stanowiska do montażu dźwięku i wideo, bardzo wyspecjalizowane miksery i syntezatory. "To będzie przestrzeń, w której można produkować wszystko, od popu i rocka po nagrania hip-hopowe i klasyczne" - cieszy się Quintard. Studio nagraniowe zostanie ponownie oficjalnie otwarte latem 2022 roku. Będzie połączone z wieżą zamku, w której mogą zamieszkać muzycy. Do ich dyspozycji będzie także basen i catering przygotowany przez szefów kuchni Château Miraval.



Château Miraval to dla Brada Pitta wyjątkowe miejsce. Kupił go razem z byłą żoną Angeliną Jolie w 2008 roku, w kaplicy tego zamku w 2014 roku para brała ślub. Po rozstaniu podzielili udziały w posiadłości po równo, ale w tym roku Jolie sprzedała swoją część firmie Tenute del Mondo zajmującej się produkcją wina.

