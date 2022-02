Figura klepsydry wyróżnia się bowiem wąską talią, zaokrąglonymi biodrami, obfitym acz jędrnym biustem i wyraźnie zaznaczonymi, uniesionymi pośladkami. Trud, jaki 30-letnia aktorka włożyła, aby mieć figurę Kaliny Jędrusik, opłacił się. Za rolę w filmie biograficznym "Bo we mnie jest seks" , na festiwalu w Gdyni, otrzymała nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą. A że była to nagroda zasłużona, będzie można przekonać się już 8 marca. Wtedy bowiem film, który wszedł do kin 19 listopada, zadebiutuje na Netfliksie.

Maria Dębska: Kobiece kształty? "Nie będę płakać"

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, którą na Instagramie zorganizowała po raz pierwszy, Dębska została zapytana o to, czy już zrzuciła kilogramy nabyte do roli Kaliny (żony Stanisława Dygata - przyp. red.). "Poszły w niepamięć, ale polubiłam je i jak wrócą, to nie będę płakać" - odpisała aktorka. Jako dowód na to, zamieściła swoje zdjęcie w dopasowanym stroju do ćwiczeń.



Podczas sesji Q&A poruszone zostały także i inne wątki. Także te zawodowe. Aktorka przyznała, że najbardziej marzy jej się rola pianistki. Tym bardziej że ma do tego jak najbardziej odpowiednie kwalifikacje - ukończyła bowiem pierwszy rok na Wydziale Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi. Na razie jednak pozostaje to w sferze marzeń.



O swoich planach zawodowych, tych pewnych, opowiedziała zaś następująco: "Niebawem zaczynam próby w teatrze i zdjęcia do nowego teatru tv. Fajnie rzeczy nadchodzą". Między innymi po dwóch latach przerwy będzie ją można zobaczyć w spektaklu "Król", który wraca na scenę stołecznego Teatru Polskiego.



"W rytmie serca" nie wróci na antenę

Pytana o to, czy jest szansa, że serial "W rytmie serca" , który przyniósł jej dużą popularność, wróci na antenę Polsatu, odpowiedziała: "Chyba już nie. A szkoda, bo było fajnie". Pocieszyła za to fanów tym, że nowy sezon serialu "Kuchnia" , również z jej udziałem, pojawi się jesienią.



A co słychać u niej poza pracą? Otóż aktorka postanowiła, że jej kolejnym podróżniczym celem będzie Wietnam.



