Brosnanowi przypadła w udziale rola doktora Fate’a, jednego z założycieli organizacji znanej jako Liga Sprawiedliwych. Prywatnie znany jako Kent Nelson, zyskuje supermoce po założeniu magicznego Hełmu Przeznaczenia (Helmet of Fate). To ostatni z obsadzonych członków Ligi Sprawiedliwych. Obok niego tworzą ją Hawkman grany przez Aldisa Hodge’a, Atom Smasher (Noah Centineo) oraz Cyclone (Quintessa Swindell).

"Fate nie popełnia błędów" - napisał na Twitterze Dwayne Johnson , publikując plakat postaci Pierce'a Brosnana.

"Black Adam": O czym opowie film?

Wyreżyserowany przez Jaume Collet-Serrę ("Dom woskowych ciał", "Sierota") film "Black Adam" opowie historię tytułowego antybohatera. W komiksach DC Comics pojawił się już w latach 40. ubiegłego wieku. Pierwotnie był pragnącym władzy skorumpowanym złoczyńcą, powoli stając się antybohaterem znanym z lekceważenia reguł i komiksowych konwencji.

W tytułowej roli zobaczymy Dwayne'a Johnosna. To drugi film z kolei (po "Wyprawie do dżungli") wyreżyserowany przez Collet-Serrę, w którym zagra aktor.

"Black Adam" trafi na kinowe ekrany 21 października 2022. Jego scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani na podstawie wcześniejszego scenariusza autorstwa Adama Sztykiela.

Wideo "Black Adam" [trailer]

Pierce Brosnan: Pracowity rok byłego Bonda

Pierce’a Brosnana można było ostatnio zobaczyć w komedii Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". Aktor ukończył też zdjęcia do trzech innych produkcji: filmu "The King’s Daughter", gdzie zagrał króla Ludwika XIV, wyreżyserowanego przez Renny’ego Harlina ("Szklana pułapka 2") filmu akcji zatytułowany "The Misfits" oraz horroru "False Positive". Zobaczymy go również w musicalowej wersji "Kopciuszka", a usłyszymy w animowanym "Riverdance the Animated Adventure". A to nie koniec, bo Brosnan wystąpi też w thrillerze sci-fi "Youth" oraz opartym na faktach "The Last Rifleman". Zagra też u boku Heleny Bonham Carter rolę George’a Bernarda Shawa w filmie "Not Bloody Likely".

