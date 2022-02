27-letni Harry James Thornton jest agentem nieruchomości z Los Angeles i rekwizytorem, pracującym przy produkcjach filmowych. To syn hollywoodzkiego aktora Billy'ego Boba Thorntona , a zarazem były pasierb Angeliny Jolie .

O Harrym zrobiło się ostatnio głośniej, ponieważ bierze udział w programie "Relatively Famous: Ranch Rules". Reality show emitowane jest w telewizji E!, a jego bohaterami są dzieci znanych rodziców. Wyzwanie polega na tym, że muszą oni odnaleźć się w realiach życia, jakie panują w gospodarstwie rolnym.



Reklama

Został tatą w wieku 19 lat. Ukrył to przed ojcem

W najnowszym odcinku show Harry ujawnił pewną ciekawostkę, dotyczącą jego kontaktów z ojcem. Thornton junior przyznał, że został po raz drugi ojcem, mając zaledwie 19 lat. Co ciekawe, fakt, narodzin kolejnej córki ukrywał przed swoim ojcem aż przez półtora roku. "Widywałem go raz czy dwa w tygodniu i ani razu mu o tym nie powiedziałem" - wspominał Harry.

"Bałem się mu powiedzieć, bo nie wiedziałem, jak to przyjmie. Kiedy urodziło się moje pierwsze dziecko, Mia, musiałem poprosić go o pieniądze i nie chciałem, żeby wziął mnie za kogoś nieodpowiedzialnego" - wyjaśnił Harry.

Ostatecznie przekonał się, że ukrywanie swojej drugiej córki przed ojcem było bezsensowne. "Powinieneś był mi powiedzieć. Dlaczego miałbym być zły?" - powiedział mu ojciec, gdy dowiedział się o istnieniu wnuczki, Nikity.

Harry przyznał w programie, że swojego ojca traktuje jako wzór do naśladowania.



"Mój tato dużo podróżował, kiedy byliśmy dziećmi, ale nie miało to znaczenia, ile pracował. Zawsze znajdował czas dla mnie i mojego brata. Teraz, gdy sam jestem tatą, staram się robić to samo, co mój tata robił dla nas. Zrobię wszystko, aby uszczęśliwić moje córki. Uwielbiam być tatą" - stwierdził. Matką obu dziewczynek jest jego narzeczona, Magi.

Matką Harry'ego jest była modelka "Playboya", Pietra Dawn Cherniak. Była ona czwartą żoną Thorntona (brał ślub sześć razy). Hollywoodzki gwiazdor ma czworo dzieci.

Billy Bob Thornton: 10 najlepszych ról 1 / 10 Aż sześciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu, najsłynniejszą z jego żon pozostaje jednak młodsza o niemal 20 lat Angelina Jolie, którą poznał w 1999 roku na planie filmu Mike'a Newella "Zmęczenie materiału". Z okazji 60. urodzin Billy'ego Boba Thorntona przypominamy jego najsłynniejsze ekranowe wcielenia. Źródło: East News udostępnij

Zobacz również:

Oscary 2022: Nominacje! Kto ma szansę na złotą statuetkę? Sprawdźcie!



Léa Seydoux i "Historia mojej żony": Nowa rola dziewczyny Bonda

Maria Wachowiak: Gwiazda jednej roli. Tragiczne losy polskiej aktorki