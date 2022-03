Powiedział, że ma "martwe oczy"? Teraz Tom Hanks będzie się tłumaczył

W swoim podcaście Connor Ratliff próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, które nurtuje go od 20 lat - dlaczego czemu Tom Hanks tak naprawdę wyrzucił go z obsady serialu "Kompania braci". Wkrótce być może pozna prawdę, bo Hanks przyjął zaproszenie do "Dead Eyes".

Tom Hanks powiedział, że Connor Ratliff ma "martwe oczy"?

Do tej pory powstało już 30 odcinków podcastu, a w każdym z nich rozmowa kręciła się wokół usłyszanych przez Ratliffa słów Hanksa na temat jego pozbycia się z planu "Kompanii braci". Hanks miał stwierdzić, że Ratliff ma "martwe oczy" i dlatego w ostatniej chwili postanowił zastąpić go innym aktorem. Czy był to jedyny powód wyrzucenia Ratliffa z popularnego serialu?



Do tej pory aktor mógł tylko spekulować na ten temat. Dyskutował o tym z zapraszanymi przez siebie gośćmi. A byli to m.in. Rian Johnson, Seth Rogen, Jon Hamm, D’Arcy Carden, Aparna Nancherla, Judd Apatow oraz Colin Hanks. Nie było jednak głównego zainteresowanego - Toma Hanksa . Aktor w końcu zgodził się wystąpić w podcaście "Dead Eyes". Pojawi się w finałowym odcinku trzeciego sezonu.

Ratliff nie kryje satysfakcji.

"Byłem przygotowany na to, że ta chwila nigdy nie nastąpi, ale jestem podekscytowany tym, że będzie inaczej. Dla słuchaczy podcastu będzie to satysfakcjonujące doświadczenie. Dla nowych słuchaczy będzie to z kolei po prostu odcinek z Tomem Hanksem, więc czego tu nie lubić? Chcemy, żeby poczuli, że są w jednym pokoju ze mną i z Tomem. Jestem jego fanem od czasu filmu 'Plusk', a tworząc podcast zostałem nim jeszcze bardziej. Nawet zanim zgodził się u mnie wystąpić" - wyznał Ratliff cytowany przez portal "Variety".

Aktora można aktualnie oglądać w serialu platformy streamingowej Amazon Prime "Wspaniała pani Maisel".

Według zapowiedzi, Tom Hanks w podcaście "Dead Eyes" opowie kilka historii ze swojej drogi na szczyt, wyjaśni jakie niepisane reguły panują na planach filmowych, a także zdradzi, jak wybiera swoje role oraz aktorów do swoich projektów. Prawdopodobnie powie też, dlaczego dwie dekady temu jednego aktora usunął ze swego projektu i czy rzeczywiście powodem były "martwe oczy".

