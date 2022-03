Wytwórnia Warner Bros po latach spekulacji i plotek ogłosiła powstanie filmu "Jestem legendą 2".

Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, to wiemy, że nad scenariuszem pracuje Akiva Goldsman, współautor pierwszej części.

Will Smith pozostanie gwiazdą tego projektu, będzie także jego producentem. Trwają poszukiwania reżysera produkcji, za kamerą w pierwszej części stanął Francis Lawrence.

Film "Jestem legendą" był komercyjnym przebojem. Produkcja zarobiła w kinach na całym świecie przeszło 585 mln dolarów.

Zdjęcie "Jestem legendą" / Courtesy of Warner Bros. Picture / East News

"Jestem legendą": Fabuła, zwiastun

Robert Neville (Will Smith) to genialny naukowiec, ale nawet on nie potrafił opanować straszliwego wirusa, którego nie można powstrzymać ani wyleczyć i który... został stworzony ludzką ręką. Neville, z niewiadomego powodu odporny na działanie wirusa, jest ostatnim pozostałym przy życiu człowiekiem w ruinach Nowego Jorku... a być może jest nawet jedyną żyjącą istotą ludzką na całym świecie.

Przez ostatnie trzy lata Neville sumiennie wysyłał w eter wiadomości, rozpaczliwe starając się odnaleźć innych ocalałych, którzy być może gdzieś istnieją. Nie jest jednak sam. Przemienione w mutanty ofiary wirusa - Zarażeni - czają się w mroku, obserwując każdy jego ruch i czekając, aż zrobi ten jeden śmiertelny błąd. Jako być może ostatnia nadzieja ludzkości, Neville ma już tylko jeden cel: znaleźć sposób, aby odwrócić działanie wirusa przy użyciu jego własnej, odpornej na chorobę krwi. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Zarażeni mają nad nim przewagę liczebną, a jego czas szybko się kończy.

Wideo "Jestem legendą": Official Trailer

