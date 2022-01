Ostatniego dnia minionego roku odeszła Betty White, aktorka, która 17 stycznia obchodziłaby setne urodziny. Informacja o śmierci gwiazdy znanej z takich produkcji, jak "Złotka", "Narzeczony mimo woli" czy "Rozpalić Cleveland", zasmuciła nie tylko branżę filmową, ale i miliony kinomanów z całego świata.



Jak powiedział jej agent i wieloletni przyjaciel Jeff Witjas, White odeszła we śnie we własnym domu. Mimo tej jednoznacznej wypowiedzi, w sieci natychmiast zaczęły pojawiać się pogłoski na temat możliwej przyczyny zgonu aktorki. Jedna z najpopularniejszych teorii głosi, iż White zmarła z powodu przyjęcia dawki przypominającej szczepionki na COVID-19.

Reklama

Betty White zmarła z przyczyn naturalnych

Rozmawiając z Associated Press Witjas kategorycznie zaprzeczył, by White 28 grudnia przyjęła booster szczepionki, a następnie namawiała do tego innych. "Użytkownicy mediów społecznościowych błędnie przypisywali jej słowa dotyczące poddania się kolejnemu szczepieniu. To sfabrykowana informacja" - powiedział wprost.



Teraz agent gwiazdy wydał kolejne oświadczenie, w którym raz jeszcze zdementował krążące w Internecie plotki na temat przyczyny śmierci aktorki. "Betty zmarła we śnie w swoim domu. Ludzie mówią, że jej zgon był związany z przyjęciem trzy dni wcześniej dawki przypominającej szczepionki na koronawirusa, ale to nieprawda. Zmarła z przyczyn naturalnych" - wyjaśnił Witjas.



Zaapelował też, by nie wykorzystywać śmierci gwiazdy do siania paniki i popularyzowania teorii spiskowych. "Jej śmierć nie powinna być upolityczniana" - skwitował.



Betty White: Ulubienica Ameryki 1 / 6 Betty White zaczynała karierę w lokalnej telewizji w Los Angeles. Pierwsze 20 lat jej pracy w show-biznesie przyniosły jej m.in. nagrodę Emmy (1951) za sitcom "Life With Elizabeth" oraz prowadzenie licznych programów typu talk-show. Źródło: East News Autor: Associated Press udostępnij

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku