Jedna z najbardziej cenionych francuskich aktorek podczas tegorocznej edycji festiwalu Berlinale miała odebrać Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości oraz promować swój najnowszy film "A propos de Joan". Zaplanowana na 15 lutego ceremonia odbędzie się jednak bez fizycznego udziału Isabelle Huppert . Gwiazda "Pianistki" w przeddzień gali otrzymała bowiem pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Mimo że aktorka przechodzi chorobę bezobjawowo, co zgoła oczywiste, nie może udać się do Berlina. W gali weźmie więc udział zdalnie.



O stanie zdrowia Huppert poinformowali dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian. "Ze względu na to, że Isabelle czuje się dobrze i jest gotowa wesprzeć festiwal, postanowiliśmy nie odwoływać ceremonii wręczenia nagród. Jako że nie może do nas przyjechać, prześlemy jej swoją miłość i podziw wirtualnie, prosto do jej domu w Paryżu. Nie możemy się doczekać chwili, gdy spotkamy się z Isabelle w Berlinie innym razem" - czytamy w oświadczeniu.

Honorowy Złoty Niedźwiedź przyznawany jest rokrocznie za wybitne osiągnięcia szczególnie zasłużonej postaci świata filmu. Pierwszym zdobywcą statuetki wręczanej za całokształt pracy artystycznej był James Stewart, który otrzymał ją w 1982 roku. W ostatnich latach grono laureatów zasilili m.in. Willem Dafoe, Charlotte Rampling i Helen Mirren. Jedynym jak dotąd Polakiem wyróżnionym Honorowym Złotym Niedźwiedziem pozostaje Andrzej Wajda.

Huppert zdobyła uznanie kinomanów z całego świata pod koniec lat 70. XX wieku, gdy wystąpiła w głośnym melodramacie Claude’a Goretty "Koronczarka". Od tego czasu Francuzka zagrała w przeszło stu filmach, zdobywając za swoje kreacje takie nagrody, jak Złoty Glob, BAFTA, aktorska Złota Palma w Cannes czy Europejska Nagroda Filmowa. Szerszej widowni znana jest przede wszystkim ze swojej przejmującej roli w "Pianistce" Michaela Hanekego oraz występu w thrillerze "Elle" , za który w 2017 roku otrzymała nominację do Oscara.



Już wkrótce będziemy mogli oglądać Huppert we wspomnianym filmie "A propos de Joan" oraz dramacie historycznym "Mrs. Harris Goes to Paris", którego światowa premiera zaplanowana jest na 15 lipca.



