Szczegóły dotyczące organizacji tegorocznej odsłony Berlinale podano na stronie internetowej wydarzenia. "W tym roku położymy nacisk na seanse kinowe w miejscach festiwalowych. Priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo widzów oraz ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych. Po ostatnich decyzjach rządu federalnego i Senatu Berlina opracowane wcześniej środki higieny i bezpieczeństwa zostały ponownie zweryfikowane, aby festiwal w 2022 r. mógł odbyć się w formie stacjonarnej" - czytamy.



Berlinale 2022: Maseczki, paszporty covidowe, ograniczona liczba miejsc w kinach

W komunikacie podano, że festiwal rozpocznie się 10 lutego ceremonią, która odbędzie się w Berlinale Palast. "Następnie do 16 lutego ekipy filmowe osobiście zaprezentują swoje filmy akredytowanej publiczności w kinach festiwalowych. Uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Niedźwiedzi odbędzie się 16 lutego wieczorem. Cieszący się od paru lat dużym zainteresowaniem 'Publikumstag' w 2022 r. zostanie przedłużony: od 17 do 20 lutego we wszystkich kinach Berlinale odbywać się będą seanse powtórkowe (bilety w standardowej cenie 10 euro)" - napisano.

Dodano, że "oprócz skrócenia głównej części festiwalu nowa koncepcja przewiduje też zmniejszenie liczby miejsc dostępnych w kinach do 50 proc.". "Ze względu na pandemię obowiązuje zakaz organizowania imprez, ale ekipy filmowe będą mogły pojawić się na czerwonym dywanie przy Berlinale Palast" - podkreślono.

Według nowej minister stanu ds. kultury i mediów Claudii Roth, Berlinale ma być "sygnałem dla branży filmowej, kiniarzy i kinomanów, a także dla całej kultury". "Potrzebujemy kina, potrzebujemy kultury. Oczywiście, w dzisiejszych czasach można się nimi cieszyć tylko dzięki bolesnym cięciom i stałej czujności. Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna, a Berlinale dostosowuje się do wynikających z niej wyzwań" - powiedziała, cytowana w komunikacie.



Dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian zapewnili, że są "świadomi wyzwań", a także wierzą, że "kultura odgrywa fundamentalną rolę w społeczeństwie". "Kluczem nowej koncepcji jest zapewnienie widzom i ekipom filmowym możliwości wspólnego doświadczania kina i jednocześnie zmniejszenie liczby spotkań twarzą w twarz, czyli uwzględnienie regulacji związanych z koronawirusem" - wyjaśnili.

"Peter von Kant" François Ozona filmem otwarcia Berlinale 2022

Filmem otwarcia imprezy będzie "Peter von Kant" François Ozona , w którym główne role zagrali: Denis Menochet, Isabelle Adjani i Hanna Schygulla. Obraz ma być "swobodną interpretacją" głośnego filmu Rainera Wernera Fassbindera z 1972 roku "Gorzkie łzy Petry von Kant".



