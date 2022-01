Film "Psie pazury" , oparty na kanwie książki Thomasa Savage'a, przenosi widzów do Montany lat 20. XX wieku, gdzie ideałem męskości jest silny kowboj, który nigdy nie okazuje słabości i nie rozmawia o uczuciach. Uosobieniem tych cech jest Phil ( Benedict Cumberbatch ), który razem ze swoim bratem George’em ( Jesse Plemons ) prowadzi lokalne ranczo.

Serialowy Sherlock Holmes wcielił się w ranczera z Montany, który nie potrafi zaakceptować nowej rodziny brata. Stojąc na straży tradycyjnego wzorca męskości, za wszelką cenę stara się uprzykrzyć życie bratowej i jej nastoletniemu synowi, którego uważa za zniewieściałego. Wkrótce okazuje się, że pod maską brutalności kryje się samotność i zagubienie bohatera, który tłumi w sobie żal po stracie bliskiej osoby.



Film zobaczyć można na platformie streamingowej Netflix .



Benedict Cumberbatch: Osobliwy eksperyment na planie

W rozmowie z "USA Today" Cumberbatch zdradził, w jaki sposób przygotowywał się do nowej roli. Aby możliwie jak najwiarygodniej sportretować kowboja o antypatycznym usposobieniu i - jak sam to określił - "niesamowicie zmysłowej, zwierzęcej naturze", aktor postanowił przeprowadzić osobliwy eksperyment. Przez wiele dni spędzonych na planie produkcji nie mył się, do czego początkowo zachęcała go sama reżyserka.



Moja rodzina jeszcze wtedy nie przyjechała, a ja pomyślałem, że po prostu to zrobię. Po ich przyjeździe sprawa mocno się skomplikowała - zapraszali mnie na sushi lub spacer, a wokół mnie roztaczała się strefa zagrożenia biologicznego. To nie był dobry czas na przytulanie się do mnie lub robienie sobie ze mną selfie przyznał aktor.

Choć wspominany, niespecjalnie higieniczny, eksperyment nie trwał długo, Cumberbatch poprosił później pracowników działu garderoby o to, by nie prali jego kostiumów. "Od czasu do czasu spryskiwano je alkoholem, by nie zalęgły się w nich wszy" - ujawnił aktor.



Zdjęcie Kadr z filmu "Psie pazury" / East News

Cumberbatch: Wymuszony powrót do nałogu

Benedict Cumberbatch siedem lat temu rzucił palenie, ale na potrzeby "Psich pazurów" powrócił do papierosów.



Palenie w tym filmie było czymś bardzo trudnym. Odpalałem papierosa przy każdym ujęciu, a co gorsza, nie miały one filtra. Trzy razy zatrułem się nikotyną powiedział brytyjskiej edycji magazynu "Esquire".

Mimo to aktor nie rozstawał się ze swoją postacią także po wyłączeniu kamery.



Chciałem mieć na sobie warstwę smrodu. Chciałem, żeby ludzie w pokoju wiedzieli, jak pachnę. Było to ciężkie, bo nie chodziło tylko o próby. W takim wydaniu prezentowałem się też podczas przerw na posiłek i spotkań ze znajomymi opowiadał, dodając, że obecnie czuje się już dobrze.

To nie pierwszy raz, kiedy aktor zatruł się nikotyną. Przydarzyło mu się to także w 2012 roku, kiedy pracował nad serialem "Sherlock". Aż 20 razy powtarzał wtedy scenę, w której palił papierosa w kostnicy.

Zdjęcie Kadr z filmu "Psie pazury" / Everett Collection/East News / East News

Benedict Cumberbatch: Dotknie go "klątwa penisa"?

Benedict Cumberbatch jest wymieniany w gronie faworytów do zdobycia w przyszłym roku Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Jest jednak pewien szkopuł - aktor w filmie "Psie pazury" musiał pokazać się na ekranie zupełnie nago. Właśnie ta nagość może być przeszkodą w zdobyciu statuetki. Historia Oscarów pozwala bowiem wysnuć wniosek, że członkowie Akademii nie przepadają za tego typu odwagą.

Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" widoczny jest na golasa podczas kąpieli w błocie. Pytanie: co z tym faktem zrobią członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jak wylicza portal "Variety", w przeszłości kilku murowanych kandydatów do Oscara, którzy zaprezentowali się nago na ekranie, statuetki nie otrzymało. Nazywa się to nawet "klątwą penisa".



Najbardziej jaskrawy przykład to Michael Fassbender w filmie "Wstyd". Rola w tym filmie przysporzyła mu wielu zachwytów nie tylko ze względu na jego umiejętności aktorskie, ale i walory fizyczne. "Mógłbyś grać w golfa, trzymając obie ręce za plecami" - mówił o nim George Clooney, odbierając Złoty Glob za rolę w filmie "Spadkobiercy". Płynące zewsząd pochwały nie wystarczyły, Fassbender nie otrzymał nawet nominacji do Oscara.



Zdjęcie Benedict Cumberbatch w filmie "Psie pazury" / Rex Features/EAST NEWS / East News

Benedict Cumberbatch: Etatowy geniusz

Brytyjski aktor Benedict Cumberbatch, odtwórca tytułowej roli w serialu BBC "Sherlock", ma 45 lat.



Nie wszyscy wiedzą, ale jedną z pierwszych ekranowych kreacji Brytyjczyka była rola Stephena Hawkinga w telewizyjnym filmie z 2004 roku. 10 lat później w filmie "Teoria wszystkiego" postać genialnego fizyka wcielił się Eddie Redmayne, za co otrzymał Oscara.



Najsłynniejszą kreacją w dorobku Cumberbatcha jest Sherlock Holmes, główny bohater serialu BBC zatytułowanego po prostu "Sherlock": współczesna wersja legendarnego detektywa; znudzony, obdarzony ponadprzeciętną inteligencją socjopata, emocjonalny ignorant recytujący słynne "holmesowskie" dedukcje z prędkością statku kosmicznego.

W trylogii Petera Jacksona "Hobbit" Benedict Cumberbach wcielił się w postać smoka Smauga. W szpiegowskim thrillerze "Piąta władza" Cumberbatch zagrał założyciela demaskatorskiego portalu WikiLeaks - Juliana Assange'a.

Pytany o to, jak to się dzieje, że tak często grywa nieprzeciętne umysły, Cumberbatch odpowiedział: - Jeśli faktycznie tak mnie postrzegają, to nie jest to najgorszy los, ale wątpię, by faktycznie była to moja specjalizacja - i zaraz zwrócił uwagę, że był też mężem stanu Williamem Pittem w "Głosie wolności", właścicielem plantacji w "Zniewolonym. 12 Years a Slave", a także tajnym agentem w "Szpiegu", oficerem kawalerii w "Czasie wojny" i demonicznym pedofilem-gwałcicielem w "Pokucie".



W maju zobaczymy aktora w kolejnej superprodukcji "Doktor Strange w multiwersum obłędu" .

