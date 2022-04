W "Benedetcie" reżyser Paul Verhoeven kolejny raz sięga po tematy trudne, i jak to zwykle u niego bywa, wywołuje dyskusje i kontrowersje. Tym razem pod płaszczykiem opowieści historycznej, pokazuje hipokryzję i zepsucie w samym sercu instytucji religijnej. "Benedetta", która miała światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes, oparta jest na prawdziwych wydarzeniach.



"Benedetta": Historia oparta na faktach

Film "Benedetta" opowiada, opartą na faktach, historię kontrowersyjnej zakonnicy Benedetty Carlini, która cierpi na, niepokojące Watykan, wizje religijne i erotyczne. Akcja rozgrywa się pod koniec XVII wieku w jednym z klasztorów we Włoszech.

Krytycy - a przynajmniej ich część - okrzyknęli "Benedettę" satyrą na Kościół i jego obrzędy, które ukazane zostały przez reżysera jako "groteskowy teatr". To również, jak podkreślają niektórzy recenzenci, fascynujący portret kobiet, które, walcząc z opresją patriarchalnego świata, muszą zapłacić wysoką cenę za emancypację.



W obsadzie filmu Paula Verhoevena ("Nagi instynkt", "RoboCop", "Elle") można zobaczyć: Virginię Efirę, Charlotte Rampling, Daphné Patakię oraz Lamberta Wilsona.

"Benedetta": Protesty i petycje środowisk katolickich

"Benedetta" od samego początku budziła kontrowersje, a środowiska ultrakatolickie na świecie próbowały i nadal próbują bojkotować obraz i zatrzymać jego dystrybucję. Tak stało się na przykład w Rosji, gdzie zakazano wprowadzania filmu do kin. W USA czy Holandii przed kinami organizowane były protesty. Ta sama sytuacja powtórzyła się w Polsce.

Scenariusz filmu powstał w oparciu o głośną książkę Judith C. Brown "Akty nieskromne - życie zakonnic lesbijek w renesansowych Włoszech" ("Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy"). Historyczka Judith C. Brown natknęła się na informacje o XVII-wiecznej siostrze zakonnej Benedetcie Carlini we florenckich archiwach, gdzie znalazła zapis jej procesu. Na podstawie odnalezionych materiałów oraz przeprowadzonego śledztwa powstała właśnie jej książka i to ona stała się inspiracją do nakręcenia filmu przez Paula Verhoevena.

Głośna "Benedetta" Paula Verhoevena trafi do serwisu Premiery Canal+ 22 kwietnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Benedetta" [trailer] materiały prasowe

