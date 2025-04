Mastercard OFF CAMERA - święto kina niezależnego rozpoczęte!

25 kwietnia 2025 roku ruszyła 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, która gromadzi pasjonatów kina z całego świata w Krakowie. Tegoroczna odsłona wydarzenia potrwa do 4 maja i zaprezentuje uczestnikom oraz gościom festiwalu m.in. pokazy specjalne filmów czy sesje Q&A.

"Podczas nadchodzącej edycji festiwalu będziemy wnikliwie, wraz z twórcami prezentowanych w Krakowie filmów, przyglądać się otaczającej nas czasami bolesnej, czasem radosnej rzeczywistości. W myśl tytułu kultowego bollywoodzkiego filmu sprzed lat - "Czasem słońce, czasem deszcz", wierzymy głęboko, że świat nigdy nie jest ani czarny, ani biały. Co dobitnie potwierdzają perypetie z ostatnich osiemnastu lat, w ramach których, iście filmowo, śmiech przeplatał się ze łzami, a cierpienie z zabawą" - czytamy na oficjalnej stronie festiwalu.

Anna-Maria Sieklucka gościem tegorocznej gali otwarcia OFF CAMERY

Jedną z gwiazd, która pojawiła się na uroczystej gali otwarcia była Anna-Maria Sieklucka ("Compulsion", seria "365 dni"). W rozmowie z Interią zdradziła swoje odczucia dotyczące tegorocznej edycji OFF CAMERY.

"Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być. Jest to mój pierwszy raz. I czuję bardzo dużo pięknych emocji. Cudownie jest spotkać tutaj tyle ludzi, którzy są natchnieni. I cudownie w ogóle być też w gronie tak wspaniałych osobistości, które zasilają grono Mastercard OFF CAMERA" - wyjawiła Anna-Maria Sieklucka, zapytana o emocje, jakie towarzyszą jej na krakowskim wydarzeniu.

Aktorka zdradziła również, co według niej wyróżnia festiwal odbywający się w Krakowie na tle innych podobnych wydarzeń w kraju. Zaznaczyła, że są to prawda oraz magia, która jest na stałe wpisana w OFF CAMERĘ.

"Prawda. Dzisiaj powtarzam to, że prawda przekazu emocji z ekranu do serc. I niezależność, wyjątkowość. Oczywiście też to, że odbywa się to w mieście Kraków. I wydaje mi się, że magia jest na pewno wpisana w ten festiwal. To już na 100%" - stwierdziła aktorka.

A jakie trzy słowa według niej najlepiej charakteryzują Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA?

"Serce, emocje i prawda" - podsumowała Anna-Maria Sieklucka.