70-letni aktor, który grał głównego bohatera w serialu "Słoneczny Patrol" twierdzi, że tylko dlatego, że promował filmową wersję produkcji w 2017 roku w Niemczech, tamtejsi widzowie zwrócili na niego uwagę.

"Wszedłem tam na scenę i powiedziałem: 'To świetny film' (...) i okazał się być wielkim hitem" - powiedział David Hasselhoff "Reader's Digest UK".



David Hasselhoff ma niemieckie pochodzenie. Jego praprababka Meta wyemigrowała w 1865 roku do Baltimore z miejscowości Völkersen.

Zac Efron: Bezsenność i depresja po roli w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol"

W produkcji z 2017 roku aktor zagrał byłego sportowca, który zatrudnia się jako ratownik. Rola ta wymagała od Efrona zbudowania odpowiedniej muskulatury. Aby osiągnąć pożądany efekt, musiał on stosować wyjątkowo restrykcyjną dietę i wykonywać katorżnicze treningi na siłowni. Do tego, ze względu na napięty harmonogram zdjęć, Efron notorycznie nie dosypiał.

"Jadłem te same posiłki trzy razy dziennie i przetrenowywałem się. Spałem maksymalnie cztery godziny na dobę, bo wcześnie zaczynaliśmy kręcić. Zacząłem cierpieć na bezsenność i popadłem w dość silną depresję. Coś się we mnie wtedy wypaliło" - wyznał aktor.

Efron zrozumiał wówczas, że dążenie do perfekcyjnego wyglądu za wszelką cenę nie jest zdrowe. Jak zaznaczył, w przyszłości nie ma zamiaru angażować się w tak wyczerpujący proces przygotowań do roli.

"Wygląd, który miałem w 'Słonecznym patrolu', nie jest naturalny. Musiałem brać silne leki moczopędne, co doprowadziło do skrajnego odwodnienia. Byłem nieszczęśliwy i ciągle zmęczony. Teraz wiem, że nie potrzebuję narażać organizmu na taki wysiłek. Wolę mieć kilka procent więcej tkanki tłuszczowej. Powrót do zdrowia - tak fizycznego, jak psychicznego - zajął mi naprawdę dużo czasu" - stwierdził gwiazdor.

