Zoe Kravitz wcieliła się w Selinę Kyle w filmie Matta Reevesa "Batman" . Jest to kolejna próba przedstawienia historii Bruce'a Wayne'a i jego walki ze złem. Jak aktorka poradziła sobie jako Kobieta-Kot? Możemy się tego dowiedzieć, oglądając film, który trafił na ekrany polskich kin 4 marca.

Kim prywatnie jest Zoe Kravitz? Co wiemy na jej temat? Ile ma lat, kim są jej rodzice i w jakich tytułach zagrała? Przedstawiamy wszystkie informacje o aktorce grającą jedną z głównych ról w "Wielkich kłamstewkach".

Ile lat ma Zoe Kravitz? Wiek, wzrost i waga aktorki z filmu "Batman"

Ile lat ma Zoe Kravitz? Urodziła się 1 grudnia 1988 roku w Los Angeles. W tym roku aktorka skończy 34 lata.

Gwiazda, która zagrała w serii filmów "Fantastyczne zwierzęta" , ma 157 centymetrów wzrostu, a jej waga oscyluje w okolicach 50 kilogramów. Zoe Kravitz dba o swoje zdrowie - stosuje wegańską dietę, pija indyjską herbatę i regularnie ćwiczy.

"Każdy przechodzi swoją własną podróż. Walczyłam z zaburzeniami odżywiania i presją, by wyglądać w określony sposób. I znalazłam naprawdę cudowną równowagę pod względem stawiania mojego zdrowia psychicznego i ciała na pierwszym miejscu. Nie mogę grać, jeśli nie mam paliwa i nie czuję się dobrze" Fragment wywiadu Zoe Kravitz dla brytyjskiego Glamour

Zoe Kravitz: Rodzina gwiazd

Zoe Kravitz jest córką Lenny'ego Kravitza oraz Lisy Bonet. Jej ojciec jest muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym. Jednym z jego największych przebojów jest piosenka "Fly Away" z 1999 roku. Matka - Lisa Bonet to aktorka i reżyserka. Mogliśmy ją oglądać na ekranie jako Epiphany Proudfood w filmie "Harry Angel" oraz Sky Van Der Veen w "The Red Road".

Zdjęcie Lisa Bonet i Jason Momoa / Agencja FORUM

Zoe posiada wyłącznie przyrodnie rodzeństwo ze związku matki z Jasonem Momoą . Jej siostra, Lola Iolani Momoa ma lat 14. Brat natomiast - Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa ma lat 13.

Zoe Kravitz: Kariera. Znane filmy i seriale z aktorką

Córka Lenny'ego Kravitza zagrała również w serialu "Californication" oraz "High Fidelity". Największą sławę natomiast dała jej rola Bonnie Carlson w serialu HBO "Wielkie kłamstewka".

Swoją karierę filmową rozpoczęła w 2007 roku za sprawą roli Chloe w filmie "Odważna". Widzowie znają ją również jako Angel Salvadore z filmu "X-Men: Pierwsza klasa". Zagrała także Letę Lestrange w dwóch częściach filmu "Fantastyczne zwierzęta".

Zdjęcie Zoe Kravitz jako Leta Lestrange w filmie "Fantastyczne Zwierzęta" / East News

W najnowszym "Batmanie" Zoe Kravitz wciela się w Selinę Kyle, znaną również jako Kobieta-Kot .

Partner Zoe Kravitz

Od 2016 roku Zoe Kravitz spotykała się z aktorem Karlem Glusmanem. Występował w roli Joe Altmana w filmie "Stonewall" oraz Joe-Bea w "Poza podejrzeniem". W maju 2019 roku para wzięła cichy ślub w osiemnastowiecznej paryskiej rezydencji ojca aktorki. W 2021 roku amerykańskie serwisy doniosły o tym, że aktorka złożyła papiery rozwodowe.

Obecnie wiele fanów spekuluje, że jej nowym partnerem jest Channing Tatum. Oboje oficjalnie nie przyznają się do bardziej zażyłej relacji. Nie wstydzą się natomiast dzielić wspólnymi zdjęciami z Halloween czy razem pokazać się na czerwonym dywanie.

Zoe Kravitz: Instagram

Córka Lenny'ego Kravitza zaledwie od 5 miesięcy aktywnie działa na platformie Instagram. Od tego czasu profil aktorki zdobył ponad 7,5 miliona obserwujących. Na chwilę obecną większość zdjęć jest związana z promocją filmu "Batman".

