O śmierci Pawła Grabarczyka poinformował na swej stronie film.polski.pl, wiadomość została również zamieszczona na oficjalnym profilu na Facebooku.



Paweł Grabarczyk był znakomitym, wielokrotnie nagradzanym kostiumografem filmowym. Jako projektant pracował przy realizacji kostiumów dla filmu i teatru od 1984 roku.

Był autorem kostiumów do filmów Jerzego Hoffmana "Ogniem i mieczem" i "Stara baśń" oraz "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza , a także wielu innych, znanych filmów i seriali.



Miał na swym koncie projekty kostiumów do takich produkcji, jak "Wrota Europy" Jerzego Wójcika, "Kiler" Juliusza Machulskiego , "Chopin. Pragnienie miłości" Jerzego Antczaka , "Zakochani" Piotra Wereśniaka , "Palimpsest" Konrada Niewolskiego i "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego .

Pracował również przy serialach "Złotopolscy, "Na dobre i na złe", "Strażacy", "Klub szalonych dziewic", "Ojciec Mateusz", "Wojenne dziewczyny" i "Szadź".

Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej, przyznającej Orły.

Paweł Grabarczyk otrzymał wiele indywidualnych nagród za najlepsze kostiumy filmowe.



Na festiwalu filmowym w Gdyni nagrodzono go za najlepsze kostiumy do filmu "Wrota Europy". Otrzymał również cztery Polskie Nagrody Filmowe Orły za kostiumy do filmów: "Wrota Europy", "Quo vadis", "Stara baśń" i "Wołyń".

W 2017 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych otrzymał nagrodę za kostiumy do filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń".

