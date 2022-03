Robert Pattinson wcielił się w Bruce'a Wayne'a - głównego bohatera filmu "Batman", którego premiera miała miejsce 4 marca. Produkcja Matta Reevesa jest kolejną próbą ukazania jak życia Człowieka Nietoperza z zachowaniem jak największego realizmu. Nastrojem przypomina trylogię "Mrocznego Rycerza" Christophera Nolana.

Kim prywatnie jest aktor? Co wiemy na temat Roberta Pattinsona? Ile ma lat, czy ma dziewczynę, czy jest aktywny na Instagramie? Przedstawiamy wszystkie informacje o gwieździe, walczącej o swój angaż w kolejnej odsłonie "Diuny".

Ile lat ma Robert Pattinson? Wiek, wzrost i waga aktora z filmu "Batman"

Ile lat ma Robert Pattinson? Aktor urodził się 13 maja 1986 roku w Londynie jako najmłodsze dziecko Clare i Richarda Pattinsonów. Na dwie starsze siostry - Victorię oraz Elizabeth.

Sporo widzów pamięta go jako Edwarda Cullena z filmu "Zmierzch", wydanego w 2008 roku. W tym roku Pattinson skończy 36 lat.

Robert Pattinson ma 185 centymetrów wzrostu. Jego waga nie jest znana. Wiadomo natomiast, że do roli w filmach " Batman " oraz "Zaginione miasto Z" aktor musiał przejść restrykcyjną dietę i zrzucić sporo kilogramów.

Robert Pattinson: Kariera, filmy. Od wampira z serii "Zmierzch" do "Batmana"

W młodości Robert Pattinson koncentrował się na innych aktywnościach niż aktorstwo. Grał w drużynach piłkarskich, jeździł na nartach i snowboardzie. Uczył się również gry na gitarze i keyboardzie. Wszystko zmieniło się, gdy miał 15 lat. Otrzymał wtedy główną rolę w przedstawieniu teatralnym Thorntona Wildera - "Nasze miasto".

Aktor regularnie zgłaszał się na castingi do filmów. Po ukończeniu Harrodian School w Londynie zagrał w kinowym melodramacie "Targowisko próżności". Największą popularność przyniosła mu rola Cedrika Diggory’ego w filmie "Harry Potter i Czara Ognia", która otworzyła mu furtkę do zagrania głównego bohatera filmu "Zmierzch".

Robert Pattinson zagrał również w takich filmach jak "Tenet" czy "Twój na zawsze".

Robert Pattinson: Dziewczyna i życie prywatne

Robert Pattinson rzadko pojawia się publicznie, tym bardziej ze swoją partnerką oraz mało wspomina o swoim związku. Niemniej od 2018 roku paparazzi wielokrotnie widzieli aktora z Suki Waterhouse - byłą dziewczyną Bradleya Coopera.

Suki Waterhouse jest modelką i aktorką. Zagrała w takich produkcjach, jak "Bittersweet Symphony", " Pokemon: Detektyw Pikachu " oraz "Zbuntowana". Jako modelka w wieku 19 lat została twarzą marki Marks and Spencer.

Robert Pattinson nie istnieje na Instagramie

Aktor wcielający się w Bruce'a Wayne'a nie jest aktywny w żadnych mediach społecznościowych. W wywiadzie dla "Vanity Fair" przyznał, że spowodowane było to nadmierną krytyką ze strony internautów. Mimo wszystko na bieżąco sprawdza, co się o nim pisze i przy okazji premiery filmu "Batman" cieszą go bardzo pozytywne reakcje widzów.

